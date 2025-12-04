全球銀行高峰會 中信金總經理高麗雪全台唯一受邀訪談

中信金再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會12月2日至4日在倫敦登場，中國信託金控總經理高麗雪受邀在4日參與「CEO焦點訪談」，分享中國信託數位發展、ESG作為與國際化布局等策略，為本屆唯一受邀的台灣金融業代表。

此次全球銀行高峰會吸引全球各地逾千位重量級金融業人士與會、超過40位CEO層級以上專業主管齊聚，與高麗雪同為「CEO焦點訪談」的講者，包括英國財政部次長Lucy Rigby、英國金融行為監管局行政總裁Nikhil Rathi、英國影子財政大臣Mel Stride等重要金融人士。

高麗雪於訪談時引用希臘哲學家Heraclitus名句，直言「在當今世界唯有改變是恆久不變的」，因此「韌性」已成為金融機構最關鍵的能力，也是中國信託經營致勝的重要關鍵。中國信託金控穩健的經營基礎造就財務韌性，同時具前瞻性風險管理能力，加上數位轉型和永續金融作為長期成長引擎，促使中國信託金控得以在金融業務競爭激烈的台灣永續發展。

高麗雪更將韌性提升為永續性，進一步說明綠色金融、轉型金融、ESG投資和供應鏈減碳等作為可協助台灣強化產業競爭力的實例，如中國信託金控2012年起推動永續轉型，與赤道原則、責任銀行原則和責任投資原則等國際標準接軌；2020年加入碳核算金融聯盟持續擔任亞太區主席、2022年成為台灣首家加入自然相關財務揭露工作小組。

高麗雪表示，作為台灣最國際化的金融機構，中國信託金控旗下中國信託銀行於14個國家及地區設有超過370處據點，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，隨著半導體產業蓬勃發展，順應台灣產業全球化的發展趨勢，扮演「供應鏈銀行」的角色。

高麗雪也提及，中國信託普惠金融的核心價值，也展現在台灣ATM機台。中國信託銀行設計ATM介面時會考量高齡、視障者與外籍人士等族群需求，並運用人工智慧強化防詐、打造數位化中小企業貸款流程，助力普惠金融。