快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

聽新聞
0:00 / 0:00

全球銀行高峰會 中信金總經理高麗雪全台唯一受邀訪談

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中國信託金控總經理高麗雪分享中國信託AI、ESG、國際化布局等成績，為Global Banking Summit 2025唯一受邀的台灣金融業代表。圖／中國信託金控提供
中國信託金控總經理高麗雪分享中國信託AI、ESG、國際化布局等成績，為Global Banking Summit 2025唯一受邀的台灣金融業代表。圖／中國信託金控提供

中信金再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會12月2日至4日在倫敦登場，中國信託金控總經理高麗雪受邀在4日參與「CEO焦點訪談」，分享中國信託數位發展、ESG作為與國際化布局等策略，為本屆唯一受邀的台灣金融業代表。

此次全球銀行高峰會吸引全球各地逾千位重量級金融業人士與會、超過40位CEO層級以上專業主管齊聚，與高麗雪同為「CEO焦點訪談」的講者，包括英國財政部次長Lucy Rigby、英國金融行為監管局行政總裁Nikhil Rathi、英國影子財政大臣Mel Stride等重要金融人士。

高麗雪於訪談時引用希臘哲學家Heraclitus名句，直言「在當今世界唯有改變是恆久不變的」，因此「韌性」已成為金融機構最關鍵的能力，也是中國信託經營致勝的重要關鍵。中國信託金控穩健的經營基礎造就財務韌性，同時具前瞻性風險管理能力，加上數位轉型和永續金融作為長期成長引擎，促使中國信託金控得以在金融業務競爭激烈的台灣永續發展。

高麗雪更將韌性提升為永續性，進一步說明綠色金融、轉型金融、ESG投資和供應鏈減碳等作為可協助台灣強化產業競爭力的實例，如中國信託金控2012年起推動永續轉型，與赤道原則、責任銀行原則和責任投資原則等國際標準接軌；2020年加入碳核算金融聯盟持續擔任亞太區主席、2022年成為台灣首家加入自然相關財務揭露工作小組。

高麗雪表示，作為台灣最國際化的金融機構，中國信託金控旗下中國信託銀行於14個國家及地區設有超過370處據點，秉持客戶在哪裡、中國信託就在哪裡的精神，隨著半導體產業蓬勃發展，順應台灣產業全球化的發展趨勢，扮演「供應鏈銀行」的角色。

高麗雪也提及，中國信託普惠金融的核心價值，也展現在台灣ATM機台。中國信託銀行設計ATM介面時會考量高齡、視障者與外籍人士等族群需求，並運用人工智慧強化防詐、打造數位化中小企業貸款流程，助力普惠金融。

中國信託 金控 金融業

延伸閱讀

金融存股族收聖誕禮包！13家金控獲利破5千億 中信金、新新金殖利率上看5%

中信銀e-Cash APP助中小企業在年末掌控資金節奏，匯率不漏、付款不錯過

2025創新論壇／中信金資訊最高主管賈景光 聚焦三大關鍵戰場

台灣企業永續獎／中信金 ESG 獲獎連連

相關新聞

壽險業1.3兆元「自我保險」方案遭按暫停鍵？金管會不埋單原因曝

壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省...

LINE Pay Money上線 不到1天破56萬名用戶開通

LINE Pay再傳捷報。根據最新統計，昨日3點才正式上線的LINE Pay Money，不到1天，在今日下午2點就已突...

國泰世華銀「2025台灣全民財務健康關鍵報告」 8成民眾低估退休金需求

國泰世華銀行今（4）日攜手資誠企業管理顧問公司（PwC），發布「2025台灣全民財務健康關鍵報告」。調查結果顯示，全民財...

全球銀行高峰會 中信金總經理高麗雪全台唯一受邀訪談

中信金再度登上國際舞台，聚集全球金融業領袖、監理機關主管的全球銀行高峰會12月2日至4日在倫敦登場，中國信託金控總經理高...

Fed降息預期升高美元走弱 新台幣連2紅收31.338元

美國就業數據疲弱，市場預期美國聯準會（Fed）下週降息機率升高，美元指數應聲下跌，新台幣兌美元今天走升，盤中最高升破31...

不動產業成經濟成長「拉拉隊」 移轉棟數恐寫九年新低

國內經濟表現雖因製造業暢旺而繳出亮眼成績單，但並非所有產業都同步向上。其中，不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。