快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

壽險業1.3兆元「自我保險」方案遭按暫停鍵？金管會不埋單原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省避險成本的差異。聯合報系資料照
壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省避險成本的差異。聯合報系資料照

壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省避險成本的差異。

據了解，金管會核心思考是「節省的避險成本如何計算」，而公會主張一律以5%額外提存、卻與各家公司節省成本並不連動，難以一體適用。

壽險業力拚匯率會計制度調整，公會也同步提出「自我保險」配套，希望透過長期提存強化資本韌性。包含兩部分：第一，業者改採AC債券攤銷法後節省的避險成本，需強制提入外匯價格變動準備金（外價金）與特別盈餘公積。

第二，再以稅前或稅後盈餘的5%做額外提存。據公會估算，若以年化3% NDF全數解除避險計算，15年可省逾1.35兆元的避險成本，轉做強化資本。

但金管會對此並未全盤接受，官員坦言，公會版本並未就各公司財務狀況做調整，缺乏「差異化」思考。據了解，金管會思考的是，若採一體適用，是否造成部分公司負擔過重或過輕、或未能達到真正強化資本的目的。

例如多數外商壽險並沒有AC債券部位，又或是部分業者AC債券很高，每家業者可節省的避險成本不一，卻一律用5%做額外提存，等於未完全享受紅利卻承擔額外義務，引發公平性問題。

保險局副局長陳清源說，壽險公會提匯率會計的「自我保險」措施，此議題是源自四大思考主軸：財報允當表達、產業永續經營、避險策略要符合長期營運特性和實質規避風險、及實質強化公司資本韌性。

公會提案涉及面向廣、制度改變深，仍需更完整的評估，因此已請保發中心統籌分析，包括是否需因各公司不同採差異化、制度又是否真正能達到「自我保險」的目標。「目前案子不成熟，還有許多細節需要評估」。

金管會表示，強化提存是年底一次評算，時間上較會計制度調整充裕，已要求保發中心「盡快」完成研議，後續將再對外說明方向。

金管會 保險 壽險業

延伸閱讀

金管會攜印度國際金融服務中心管理局 簽署MOU

金管會：壽險體質三面向改革…加大國內投資 推動「去長期保證」

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

全球股市震盪整理 複合型債券基金抗波動首選之一

相關新聞

壽險業1.3兆元「自我保險」方案遭按暫停鍵？金管會不埋單原因曝

壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省...

LINE Pay Money上線 不到1天破56萬名用戶開通

LINE Pay再傳捷報。根據最新統計，昨日3點才正式上線的LINE Pay Money，不到1天，在今日下午2點就已突...

Fed降息預期升高美元走弱 新台幣連2紅收31.338元

美國就業數據疲弱，市場預期美國聯準會（Fed）下週降息機率升高，美元指數應聲下跌，新台幣兌美元今天走升，盤中最高升破31...

不動產業成經濟成長「拉拉隊」 移轉棟數恐寫九年新低

國內經濟表現雖因製造業暢旺而繳出亮眼成績單，但並非所有產業都同步向上。其中，不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三...

市場熱絡 民眾在10月取代企業成為國銀放款成長主力動能

金管會公布最新國銀存放款統計，數據顯示，個人借款較上月增加1145億元，已超過來自企業借款的1126億元月增量，除了購置...

LINE Pay Money 統計 上線23小時逾56萬用戶登記

LINE Pay（7722）4日表示，子公司連加電子支付的全新電支服務「LINE Pay Money」3日正式開通上線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。