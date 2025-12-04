壽險業1.3兆元「自我保險」方案遭按暫停鍵？金管會不埋單原因曝

壽險公會提出匯率會計制度配套，擬打造逾1.3兆元「自我保險」機制，但金管會給軟釘子，認為該方案未考慮各公司財務狀況與節省避險成本的差異。

據了解，金管會核心思考是「節省的避險成本如何計算」，而公會主張一律以5%額外提存、卻與各家公司節省成本並不連動，難以一體適用。

壽險業力拚匯率會計制度調整，公會也同步提出「自我保險」配套，希望透過長期提存強化資本韌性。包含兩部分：第一，業者改採AC債券攤銷法後節省的避險成本，需強制提入外匯價格變動準備金（外價金）與特別盈餘公積。

第二，再以稅前或稅後盈餘的5%做額外提存。據公會估算，若以年化3% NDF全數解除避險計算，15年可省逾1.35兆元的避險成本，轉做強化資本。

但金管會對此並未全盤接受，官員坦言，公會版本並未就各公司財務狀況做調整，缺乏「差異化」思考。據了解，金管會思考的是，若採一體適用，是否造成部分公司負擔過重或過輕、或未能達到真正強化資本的目的。

例如多數外商壽險並沒有AC債券部位，又或是部分業者AC債券很高，每家業者可節省的避險成本不一，卻一律用5%做額外提存，等於未完全享受紅利卻承擔額外義務，引發公平性問題。

保險局副局長陳清源說，壽險公會提匯率會計的「自我保險」措施，此議題是源自四大思考主軸：財報允當表達、產業永續經營、避險策略要符合長期營運特性和實質規避風險、及實質強化公司資本韌性。

公會提案涉及面向廣、制度改變深，仍需更完整的評估，因此已請保發中心統籌分析，包括是否需因各公司不同採差異化、制度又是否真正能達到「自我保險」的目標。「目前案子不成熟，還有許多細節需要評估」。

金管會表示，強化提存是年底一次評算，時間上較會計制度調整充裕，已要求保發中心「盡快」完成研議，後續將再對外說明方向。