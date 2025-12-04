虛擬資產服務法若通過 金管會：未經許可招攬將違法

快訊

中央社／ 台北4日電

媒體關切很多民眾透過國外虛擬貨幣交易商做交易，是否有可能納管國外業者。金管會今天表示，依洗錢防制法規定，境外業者也可來台申請登記；未來若虛擬資產服務法通過後，未經許可的虛擬資產服務業者，在台灣有招攬行為就會踩到違規紅線。

金管會分階段納管虛擬資產及交易業務事業（VASP），金管會今年9月公告首波完成洗錢防制登記的虛擬資產業者名單，包括禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技等，共有9家業者得繼續經營業務。

媒體關注，很多民眾目前透過國外虛擬貨幣交易商在做交易，是否可能納管國外業者。金管會證期局副局長黃仲豪在例行記者會上表示，依洗錢防制法架構，境外業者也可以來台灣申請登記，只要跟國內幣商一樣，必須遵守內控、資安、法幣保管等規定，歡迎境外業者也來台申請登記，目前並無收到境外業者申請案。

如果未經許可的虛擬資產及交易業務事業，未來是否不能在台灣有招攬行為，黃仲豪進一步說明，目前洗錢防制法未對此有明確規定，因此後來才會提出虛擬資產服務法草案，若未來專法立法通過後，業者必須拿到許可才可以做業務招攬，否則就會違法。

黃仲豪也向民眾宣導，若民眾從事虛擬貨幣交易，建議透過符合法規的業者來做交易，比較有保障。

洗錢防制法 金管會 虛擬貨幣

