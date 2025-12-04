富達國際：在變動的市場中 如何建構兼具收益和成長的投資組合？

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

在變動的市場中，如何建構兼具收益和成長的投資組合？富達國際指出，2026年投資有四大核心主題，即人工智慧（AI）驅動、地緣政治持續緊張、政策支持及股債相關性不穩定。在更依賴主動管理與精準選股的時代，必須更靈活及分散布局，才能兼顧收益及成長。

首先，AI驅動仍是美股成長的主要引擎。富達全球動能多元基金經理人張宇翔尤其看好大型科技股，以及受惠於AI及電網升級的個股，但要注意不少利多已反映在股價上。

其次是地緣政治分裂和貿易緊張局勢將持續。張宇翔表示，投資人可加碼較不受直接貿易緊張影響的地區。新興市場資產前景整體看好，主要基於全球成長穩健、估值有吸引力、預期聯準會（Fed）政策持續寬鬆。

第三是政策支持及財政擴張將繼續支撐成長，有利於股票。在信貸市場，富達看好非投資等級債優於投資等級債，但重點在於收益，而非追求資本利得。

第四是股票和債券之間的相關性將持續不穩。投資人應動態選擇避險資產，黃金仍是核心投資組合的分散工具，將受惠於央行買盤及地緣政治風險，但在大漲之後要小心短期回檔。

在富達全球動能多元基金中，股票比重高達90%的歷史新高，反映操盤團隊看多股市前景，但黃金也有約5%。展望2026年，張宇翔認為，可以用「進」來形容，代表進步，也代表積極進取的布局。

富達永續發展全球存股優勢基金經理人李肇斌指出，拉長時間來看，股息再投入是報酬的重要一環。統計20年以來，在全球主要股市，股息再投資占總報酬接近50%。

李肇斌看好的企業能產生強勁現金流，擁有強大的護城河，客戶忠誠度也高。有些非美國企業獲利與美國同業差不多，但獲利來源更多元，股價也更合理。在富達永續發展全球存股優勢基金，除了布局股息穩定及股息可望成長的企業以外，還透過掩護性買權等工具，以提高收益。

地緣政治風險 股息

