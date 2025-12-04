若調會計制度壽險如何自我保險？金管會：保發研議中

快訊

中央社／ 台北4日電

壽險公會盼調整會計制度，並提案透過稅前盈餘提存5%到外匯價格變動準備金、或稅後盈餘提存5%到特別盈餘公積，做自我保險金管會表示，每家公司財務狀況不同，公會方案沒有就個別公司做差異調整，也請保發中心整體統籌研議中，再對外說明。

壽險公會日前提出轉骨措施，希望會計評價允當表達，透過外匯會計暫行措施15年，調整匯率評價會計制度，節省避險成本；另外也提出自我保險機制，壽險公會提案建議在現有基礎下，未來15年中，每年額外提存稅前淨利的5%到外匯價格變動準備金、或稅後盈餘提存5%到特別盈餘公積，加速厚實資本。

金管會保險局副局長陳清源說明，壽險公會提案11月中已報到金管會，金管會立場是希望探討財報允當表達，兼顧產業永續發展概念，避險策略應符合長期營運特性、實質規避風險，再來是如何實質強化公司資本韌性，此案因相關細節牽涉較廣，請保發中心做細部研議中。

媒體關切壽險公會所提自我保險方案，是否可能再調整。保險局官員說明，壽險公會提到稅前盈餘提5%到外價金、或稅後盈餘提5%到特別盈餘公積方案，每家公司財務狀況不同，公會方案沒有就個別公司做差異調整，中間還有很多細節，還需研議，目前沒有時程表。

官員說明，現行制度上本來就有節省避險成本要提存到特別盈餘公積的規定，這次調整會計制度是希望也可以加大業者自我保險效果，目前仍是開放式研議，強制提存會是年底做計算，時間上相對會計制度會更充裕一點。

保險 壽險 金管會

