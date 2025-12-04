不動產業成經濟成長「拉拉隊」 移轉棟數恐寫九年新低

國內經濟表現雖因製造業暢旺而繳出亮眼成績單，但並非所有產業都同步向上。其中，不動產及住宅服務業面臨逆風，是今年唯一連續三季GDP成長率呈現負值的行業，實質上成為拖累總體經濟的「拉力」。房仲業者也示警，今年房市買賣移轉棟數恐寫下2017年以來的新低紀錄。

觀察總體經濟數據，今年前三季GDP成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，總體表現強勁。然而，仍有少數行業出現成長衰退，例如農林漁牧業第1季為-3.8%、第3季為-0.76%；礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業第1季也分別為-3.2%、-0.9%。

其中，不動產及住宅服務業的疲軟態勢最為顯著。該行業是今年唯一連續三季GDP成長率均為負值的行業，第1季衰退0.79%、第2季衰退0.76%、第3季衰退幅度雖然略為收斂，但仍有0.71%。

從貢獻度來看，該行業在今年前三季分別拖累總體GDP達0.06個百分點、0.06個百分點與0.05個百分點，實質上並未對經濟成長提供正面助益。此外，不動產及住宅服務業占總體GDP的比例也從2018年的8%逐步下滑，到今年第3季已降至6.77%。

房市交易量持續低迷，是該行業衰退的主因。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年買賣移轉棟數預估約26萬棟，將寫下2017年(26.8萬棟)以來的新低，不過仍高於2016年的24萬棟。

徐佳馨指出，部分建商擔憂消費者無法順利取得房貸，而技術性延後交屋，導致市場供給縮水，而央行資金未見鬆綁，房價居高不下，市場交易狀況持續疲軟，預估央行可能要到明年第1季或第2季啟動資金鬆綁，效應將在明年下半年慢慢浮現。但她評估，明年交易量也可能僅落在27萬至28萬棟之間，讓近兩年呈現如同2017年至2018年間的低迷態勢。