市場熱絡 民眾在10月取代企業成為國銀放款成長主力動能

金管會公布最新國銀存放款統計，數據顯示，個人借款較上月增加1145億元，已超過來自企業借款的1126億元月增量，除了購置不動產之外，民眾因投資理財而展現的強勁借款需求尤其驚人。

金管會統計數據顯示，全體國銀在10月底的存款，較9月底增加1611億元，而在放款部分，全體國銀10月放款金額，則較9月增加1341億元。

銀行局副局長張嘉魁說明，放款金額增加主要來自於周轉金、第四季消費與營運需求，以及股市熱絡等三大因素。其中，民企與個企增加1126億元，張嘉魁表示，主要和周轉及投資理財都有關。

另外，個人借款是因為股市投資及住宅需求，例如，購屋貸款增加466億元，周轉金增加636億元。

整體個人借款增加1145億元，最主要的影響仍來自於投資理財需求牽動貸款需求增加，倘若以個人貸款占整體購屋貸款9成比重，以及周轉金貸款有一半來自個人借款計算，個人的投資理財金額反而超過這二大項，市場熱絡帶動民眾投資資金需求由此可見。