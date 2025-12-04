元大期插旗星國 元大國際（新加坡）隆重開幕

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大國際（新加坡）4日盛大開幕，左起依序：元大國際（新加坡）總經理李智偉、新交所風控官郭佩瑛、元大期貨副董事長陳品呈；右起依序：期貨公會副理事長黃正雄、元大期貨總經理高毅瑞、臺灣期交所總經理周建隆、新交所全球市場總監Pol de Win、元大金控總經理黃維誠。圖／元大期貨提供
元大期貨（6023）深耕期貨市場28年，以「深耕臺灣、布局國際」為核心願景，持續推動業務國際化與全球服務版圖的拓展。4日旗下子公司──元大國際（新加坡）正式舉行開幕典禮，象徵元大期貨跨足東南亞市場的重要新里程碑。典禮嘉賓雲集，包括臺灣期貨交易所、期貨公會及新加坡交易所（SGX）等國際夥伴共同到場祝賀，展現對區域金融合作的高度意義。

元大國際（新加坡）為首家取得新加坡金融管理局（MAS）核發「資本市場服務牌照」（Capital Markets Services Licence），並取得SGX衍生品交易與結算會員資格的臺灣期貨商，象徵元大期貨國際化布局正式邁向下一階段。元大期貨表示，元大國際（新加坡）的成立，將更緊密串聯台北、香港與新加坡三大據點，構築「亞洲期貨金三角」，成為唯一同時具備台灣、香港及新加坡交易所結算會員資格的臺灣期貨商。三地據點將發揮互補優勢，台北作為主要業務引擎，並透過香港、新加坡作為海外市場推手，進一步提升跨區域資金運作效率、共享國際交易所資源、強化全球營運韌性逐步擴大跨境業務能量與國際合作深度，並以成為海外大上手為目標。

新加坡交易所全球銷售總監Pol de Win對此表示祝賀：「我們對元大期貨在新加坡設立辦公室表示祝賀。這一擴展將進一步提升雙方金融市場之間的聯通性，並推動整體生態體系的發展。我們期待與元大金控集團保持緊密合作，持續共同建設一個更具活力、並實現全球互聯互通的衍生品市場。」

元大期貨長期致力強化公司治理與永續經營，已連續11年榮獲「公司治理評鑑上櫃公司排名前5%」肯定。展望未來，元大期貨將以元大國際（新加坡）為國際布局的新樞紐，持續深化跨境合作，強化亞洲區域衍生性金融商品的連結，並攜手新加坡交易所等全球夥伴，共同推動市場創新與多元成長。將秉持「亞洲最受信賴的期貨商」願景，持續擴大全球服務能量，打造更完整的國際期貨生態系，與客戶、夥伴及市場共享永續共榮的未來。

臺灣期貨交易所 元大金控 新加坡

