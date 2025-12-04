國泰世華財務健康報告 超過八成未退休民眾低估退休後實際花費

國泰世華銀行4日攜手資誠企業管理顧問公司（PwC），共同發布《2025臺灣全民財務健康關鍵報告》，調查發現，全民財務健康平均分數較2023年下滑，其中風險抵抗力與財務信心下降最為明顯；另外，有82%未退休民眾低估退休後實際花費數字。

資誠企業管理顧問公司執行董事陳念平指出，該份報告延續2023年研究基礎，本次調查時間在今年7月與8月，共回收超過3萬份有效樣本，包含日常生活收支、風險抵抗力、財務規劃、財務信心、心理富足等5大面向。

2023年國泰世華財務健康調查，整體分數為59.2分，而今年的調查整體分數僅56.9分，相比於2023年下滑2.3分，其中，在財務信心面向全年齡層普遍下降、風險抵抗力面向則以34歲以下民眾下降最為明顯，平均下降12百分點；另外，82%未退休民眾也低估了退休後所需實際花費。

進一步分析風險抵抗力及財務信心下降的關鍵原因，其中，在風險抵抗能力部分，原因在於第一，儲蓄維持力下滑、第二則是多數人風險準備不足，調查顯示，44歲以下金融風險做好準備僅有5%；第三，緊急籌備能力低；至於財務信心則是全年齡均下降，原因在於轉而觀望市場、投資意識保守以及金融知識認知普遍下降。

特別的是，今年調查也發現，有82%未退休民眾低估退休後實際花費數字，未退休民眾預估退休後每個月生活花費來到6.1萬元，比2023年調查時的4.9萬大幅上升，但實際詢問已退休者每個月的生活花費竟然暴增至7.2萬元。

值得一提的是，報告也顯示，財務健康表現優異的民眾，普遍具備三項關鍵特質，其中，擁有定期檢視財務狀況的習慣、持續參與市場並採取多元投資配置，以及熟悉金融商品與風險概念、善用AI工具與專業諮詢服務的族群，財務健康分數表現更佳。