快訊

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay Money上線 不到1天破56萬名用戶開通

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
LINE Pay Money上線，不到1天破56萬名用戶開通。圖／LINE Pay提供
LINE Pay Money上線，不到1天破56萬名用戶開通。圖／LINE Pay提供

LINE Pay再傳捷報。根據最新統計，昨日3點才正式上線的LINE Pay Money，不到1天，在今日下午2點就已突破56萬名會員完成帳戶開通，而全台灣有1310萬LINE Pay用戶，之後LINE Pay Money用戶數上竄的速度也更引市場高度矚目。

LINE Pay指出，前100萬名完成LINE Pay Money開通、轉帳、付款的會員，可再享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠，其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

LINE Pay說明，LINE Pay Money自昨日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，但因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，致使部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢。

LINE Pay LINE 信用卡

延伸閱讀

LINE闖關把健康玩進生活 肉肉女腰圍減近10公分

散熱新兵強悍！邁科(6831)

網路販賣動物用藥品已違法 新北抓4案開罰36萬元

00918年化殖利率10％！為何3年平均報酬率能逾26%？他分析成長曲線「爆發加速」

相關新聞

LINE Pay Money上線 不到1天破56萬名用戶開通

LINE Pay再傳捷報。根據最新統計，昨日3點才正式上線的LINE Pay Money，不到1天，在今日下午2點就已突...

LINE Pay Money 統計 上線23小時逾56萬用戶登記

LINE Pay（7722）4日表示，子公司連加電子支付的全新電支服務「LINE Pay Money」3日正式開通上線，...

穩定幣具支付潛力 難成貨幣體系支柱…楊金龍示警

台版穩定幣有望明年下半年問世，中央銀行總裁楊金龍今（4）日出席財金公司金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的...

金管會副主委陳彥良：保險業資產已達37兆元 扮演兩大重要角色

保發中心4日舉行「2026年經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源皆出席，陳彥良致詞時表示，台...

新台幣午盤升2.2分 暫收31.322元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.322元，升2.2分，成交金額5.85億美元

創新板獨角獸 tibit 躍上台北101 打造12月限定城市地標

台北信義區再添全新打卡熱點！臺灣證券交易所4日宣布，臺灣創新板（tib）代表角色「tibit」戶外大型裝置自12月4日至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。