LINE Pay Money上線 不到1天破56萬名用戶開通

LINE Pay再傳捷報。根據最新統計，昨日3點才正式上線的LINE Pay Money，不到1天，在今日下午2點就已突破56萬名會員完成帳戶開通，而全台灣有1310萬LINE Pay用戶，之後LINE Pay Money用戶數上竄的速度也更引市場高度矚目。

LINE Pay指出，前100萬名完成LINE Pay Money開通、轉帳、付款的會員，可再享3年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠，其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。

LINE Pay說明，LINE Pay Money自昨日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，但因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，致使部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，已於第一時間同步擴充IDC相關設施並進行系統優化，使大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於昨日傍晚起回穩順暢。