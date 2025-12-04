景順2026年投資展望：「韌性與再平衡」 市場有望進一步上漲

景順於4日發表《2026年投資展望》，分享對全球市場的預期及對資產的投資啟示。景順策略與洞察（Strategy & Insights）團隊預期，全球股市有望進一步上漲，美國可望持續降息，歐洲、日本及中國大陸將實施財政支持措施。

景順首席環球市場策略師 Brian Levitt 表示：「懷著樂觀情緒邁向2026年，我們對企業的持續成長充滿信心，對央行政策走向和財政支持感到鼓舞，並謹記在市場趨勢變化中多元配置的必要性。2025年雖充滿不確定因素，但經濟仍展現韌性且市場表現強勁。我們相信，全球股市將在新的一年有望繼續上漲，並隨市場主導力量的演變釋放出新的機會。」

2026年六大投資主題

一、全球經濟與市場展現韌性，奠定成長再加速基礎

企業與家庭資產負債表穩健，加上負債水準低於過去周期，為全球經濟潛在成長奠定基礎。

二、非美市場成長強勁

儘管歐元區近年來的成長一直未盡如人意，但區內政策正在轉向正面。德國的財政擴張政策應於2026年年初開始實施。與此同時，儘管面臨外部壓力，但在政策支持下，中國大陸經濟有望保持成長。日本正經歷通膨的結構性回升，有助於推動消費隨名目工資的增長而上升，形成良性循環，繼而推升名目成長。

三、新興市場釋放強勁訊號

各國央行政策分歧導致美元走弱，美元偏軟，加上全球經濟動能回升及新興市場通膨壓力緩解，預料將有利明年新興市場資產表現。此外，聯準會2026年預期降息，亦可望為新興市場央行創造進一步降息空間，從而刺激內需並提振股市。

四、降低人工智慧（AI）集中風險，帶動市場參與更趨廣泛

AI題材的大型科技股票評價已偏高，投資人開始調整布局，以分散風險。同時，全球經濟在中期放緩後重啟加速，為市場擴散及周期性產業發展奠定基礎。

五、中國大陸加速邁向高質量成長，政策面預料將持續支撐經濟

寬鬆貨幣政策及財政刺激可望推升基建投資並擴大內需，預期2026年大陸經濟成長仍有望接近5%。此外，《十五五》規劃強調提升自主性，透過擴大境內消費群體，並鞏固在人工智慧及高階製造等創新領域的領導地位，以實現高水準自立自強。

六、私募信貸展現多元化機會

隨著風險環境趨於溫和、經濟成長改善、通膨趨於穩定，以及美國貨幣政策放寬，私募信貸表現可望受惠。對於尋求傳統信貸以外多元收益來源的投資人而言，私募信貸仍具吸引力。

●投資啟示

Levitt 表示：「目前的總體經濟環境支持我們偏好非美資產配置。我們預期，美國利率下調，加上歐洲、日本和中國擴大財政支出，將有助提振全球經濟，帶領市場走出中期放緩階段。」

股票市場方面，近年全球股市回報主要受AI題材驅動，市場集中度已攀升至數十年高點。我們傾向調整組合，尋找能受惠於全球成長回暖的機會。隨著經濟復甦及企業獲利前景改善，美國以外的成熟市場展現更具吸引力的評價，並具備更大本益比擴張空間。整體來看，新興市場評價最具吸引力，但區域表現將呈現顯著差異。我們同時關注其他評價合理的AI投資機會，尤其是中國大陸科技類股。

固定收益市場方面，美元走弱與通膨壓力緩解，推動財政前景改善，有利新興市場當地貨幣債券。成熟市場政府債券吸引力減弱，主因實質殖利率下滑，但隨經濟回升仍有反彈空間。投資等級債券雖然持續緊縮，整體維持穩定，歐洲市場仍具投資價值。非投資等級債券受惠於經濟成長改善及違約風險處於低水準，我們策略上略偏好美國非投資等級債券。

貨幣方面，隨著聯準會啟動降息，美元預料走弱，有利於日圓及英鎊等成熟市場貨幣，以及具正利差且基本面穩健的新興市場貨幣。另類投資仍具吸引力，私募信貸提供多元配置的機會。加密貨幣在受普及率上升及有利條件下，預期將與其他風險資產同步有表現的空間。工業金屬可望受惠於全球成長加速及美元走弱，但因通膨維持穩定，貴金屬上行空間有限。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示：「中國大陸及其他亞洲市場在2025年表現強勁，預期多項資產類別將於2026年延續動能。在政策支持與基本面持續改善的推動下，亞洲市場為投資人提供具吸引力的多元化配置機會，並創造調整投資配置的良好機會。」