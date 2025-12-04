快訊

富邦證券「富投學苑」全新上線 打造創新理財學習體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券推出全新知識型平台「富投學苑」，結合漫畫、影音、互動遊戲，突破傳統投資學習模式，讓理財知識更易理解、更貼近生活。圖／富邦證券提供
富邦證券推出全新知識型平台「富投學苑」，結合漫畫、影音、互動遊戲，突破傳統投資學習模式，讓理財知識更易理解、更貼近生活。圖／富邦證券提供

富邦證券正式推出全新知識型平台「富投學苑」，以輕鬆玩學為核心理念，結合漫畫、影音、互動遊戲，突破傳統投資學習模式。富投學苑讓理財知識更易理解、更貼近生活，協助投資人以創新方式建立正確觀念，實踐富邦證券推動普惠金融的願景。

富邦證券觀察，初入市場的投資人普遍面臨理財觀念不足，為協助投資新鮮人建立正確投資觀念，富邦證券「富投學苑」以漫畫及影音內容為核心，讓使用者能輕鬆吸收投資知識。原創漫畫《FUFU魔法山谷》是平台亮點之一，角色設定貼近真實投資者心態，透過情境故事引導讀者逐步建立正確理財觀念。此外，平台也規劃投資心理測驗互動遊戲，協助使用者了解投資性格與風險承受度。

同時，富邦證券與遠見天下文化合作，在「富投學苑」推出《好書輕鬆讀》專欄，透過簡單有趣的方式導讀理財好書，讓大眾可以利用喝一杯咖啡的時間掌握實用知識。另外，《產業趨勢》單元，邀請富邦投顧研究團隊與學者專家，深入探討金融市場動態、科技創新、綠色經濟及新興產業，協助投資人掌握市場脈動。

富邦證券持續優化富投學苑，即將推出AI主播與熱門議題投票等創新功能，提升不同族群的參與度，讓金融教育更貼近生活，並以創新方式落實普惠金融，推動全民投資知識普及。富投學苑：https://academy.fbs.com.tw/

富邦 漫畫

