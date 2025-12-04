國泰證券再獲證交所反詐評鑑「卓越獎」肯定 打造金融安全守護網

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券秉持「防詐、阻詐、識詐」三大方針，全方位強化金融安全防護，於今(2025)年度臺灣證交所反詐評鑑再獲「卓越獎」殊榮，由國泰證券副總經理呂錦棠代表出席領獎。圖／國泰證券提供
國泰證券秉持「防詐、阻詐、識詐」三大方針，全方位強化金融安全防護，於今(2025)年度臺灣證交所反詐評鑑再獲「卓越獎」殊榮，由國泰證券副總經理呂錦棠代表出席領獎。圖／國泰證券提供

面對詐騙手法日益翻新，國泰證券秉持「防詐、阻詐、識詐」三大方針，運用大數據風險交易控管系統預警異常交易、升級「客服、反詐騙暨申訴專線」、舉辦多場金融教育課程等積極作為，全方位強化金融安全防護，再度榮獲臺灣證券交易所年度「證券商反詐騙評鑑」「卓越獎」肯定。

證交所反詐評鑑著重檢視業者在組織管理、客戶保護及教育宣導等面向整體作為。國泰證券在多項指標均表現亮眼，包含自主研發大數據交易風險控管系統，當異常交易觸發特定條件時，能即時提醒客戶，降低詐騙損失風險；並導入先進站台監控與情資蒐集機制，主動偵測偽冒的社群、網站與App，協助民眾遠離詐騙陷阱。此外，國泰證券將既有的客服專線升級為「客服、反詐騙暨申訴專線」，自2024年上線以來，已接獲超過2萬通來電詢問詐騙相關議題，兼具科技防詐與貼心服務。

國泰證券致力深化「培力」的永續主軸，長年深耕金融教育，結合客戶說明會、大專院校營隊、社區關懷及偏鄉送暖等機會，於全台巡迴舉辦「金融教育益起Go」系列課程，全力推廣防詐知識，促進金融教育向下扎根、向外擴散；自2023年起，推動多元社會共榮計畫，號召員工深入花蓮、台東等原住民部落，協助高齡、原住民及學生族群等建立正確理財觀念。內部教育方面，國泰證券近兩年與警政署、檢調單位合作，舉辦防詐專題講座，並由總經理周冠成親自號召跨部門主管參與，從上而下強化公司防詐韌性。

展望未來，國泰證券將持續精進防詐策略，強化科技應用與風險管理，並深化與主管機關及產學界的合作，擴大反詐宣導觸角，打造更完整的金融安全守護網。國泰證券承諾，將以創新科技與社會責任為核心，持續守護投資人的資產安全，攜手全民共築安全健康的金融環境，實現「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌願景。

國泰 詐騙 教育

