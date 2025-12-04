保發中心：2026年壽險初年度保費年增上看1成 三大原因曝光

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
保發中心董事長黃泓智。記者葉佳華／攝影
保發中心4日發布2026年保險市場預測，壽險業部分，預期明年分紅商品持續熱賣以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，初年度保費收入成長率落在0%到10%間；產險業方面，預期明年簽單保費成長率落在7%到10%。

保發中心董事長黃泓智指出，截至今年9月，保險業總資產達新台幣37.2兆元，總淨值達新台幣2.8兆元，資產與淨值持續增加，其中壽險業總資產新台幣36.6兆元，淨值達2.6兆元。

黃泓智表示，近期影響保險業主要有四大因素，第一是利率風險，自2022年多家壽險業進行資產重分類，債券投資部位轉列AC，近年來若主要利率曲線上升1%，對壽險業損益部位影響數約為3,000餘億元；第二在股票權益部分，若價格下跌10%，對壽險業損益部位影響數約3,700億元。

第三是匯率風險，若台幣兌所有外幣升值1%，對壽險業損益部位影響數約600億元，尤其今年5月台幣大幅約升值10%，對損益部位影響數約6,000億元；除此之外，影響保險業的因素還有人口結構變化及長壽風險，根據保發中心推估，2027年工作年齡人口（15~65歲）占總人口比率將下降至47.8%；高齡人口（65歲以上）占總人口比率則上升至43.6%。

黃泓智指出，隨著明年接軌IFRS 17及ICS兩大制度，健全體質除了壽險業須持續厚實資本外，也必須徹底改善幣別錯配的資產面問題，及負債面去長期保證的結構性問題。其中，在幣別錯配部分，截至今年9月壽險業國外投資餘額達22兆元，占整體資金運用約68%，使得壽險業在2020年至2025年9月光是避險成本已達1.4兆元，他認為，應該節省避險成本，轉為厚實外匯價格變動準備金。

至於負債的部分，也研議保險商品是否去長期保證化，黃泓智解釋，商品去長期保證政策並非要調整保費，而是可能從調整保額或保單價格準備金機制著手，不僅舒緩保險公司的壓力，若能定期調整死亡率，也將有利於保戶。

展望2026年台灣保險市場，黃泓智指出，過去看保費收入是指保險公司「收取到」的保費總額；隨著IFRS 17即將實施，則是看保險公司「賺到」的收入，通常後者金額較小，只認列當期已提供保障的部分，加上壽險業因應接軌調整商品結構，將以保障型商品為主。

黃泓智指出，在壽險業部分，預期2026年分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，初年度保費收入成長率應落在0%到10%間、續年度保費成長率落在2%到5%，因此整體壽險業2026年總保費收入成長率預估1%到7%。

至於產險業表現則相對樂觀，黃泓智表示，預估產險業2026年簽單保費成長率落在7%到10%，主要是因為國內經濟成長持續調高。

