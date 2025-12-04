永豐金證券大戶豐 APP 再升級 九大資產一站掌握

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

今(2025)年7月TISA（退休投資帳戶）上線，為台灣民眾建立退休第三支柱，永豐金證券旗下自建數位財富管理APP「大戶豐APP」要幫民眾這條路走得更輕鬆。即日起，全新納入永豐銀黃金存摺，用戶可一站預覽的資產數升級至九種之外，搭配領先推出專為專業投資人（PI）提供數位金融服務，登入大戶豐APP即可自主完成財管操作，滿足高資產客戶便捷、效率、數位化三種需求，實踐「翻轉金融，共創美好生活」集團願景。

媒體報導，國際貨幣基金（IMF）預測，台灣人均GDP在超越日本後，將於今(2025)年超越韓國。根據媒體報導，金融監理機關統計，金融機構體系存款餘額總計超過64兆元，整體金融市場總資產規模達132兆元，10年間股市成長近200%，財富管理需求強勁。

永豐金證券數位金融處處長劉柏甫指出「金融機構數位化轉型不只是推出App，更應打造完整數位財管生態」。最基本的數位財管數位生態核心功能，至少要包含：金融產品電商化、建立「櫥窗式透明服務」。同時金融機構要能打造一站式資產整合平台，並透過「小額化」商品降低投資門檻，加上運用智能數據與量化工具協助決策。另外，也要能提供即時市場事件與個人化通知，實現「零時差關懷」服務。

以上功能都能在大戶豐APP上實現。永豐金證券自建「大戶豐智慧財管系統」App上線不到三年，使用人數迅速突破33.6萬人，資產總覽每日服務次數超過120萬人次，2025年9月單月更達2,724萬使用人次，展現投資人逐漸養成以「全資產視角」檢視個人財務配置的新趨勢。

大戶豐APP是市場少見整合投資、投後監控與資產配置的數位財管平台。領先讓專業投資人可以在線上自主完成財富管理，虛實整合，高資產客戶也能輕鬆理財；此外，主打一站式整合用戶在永豐銀行與永豐金證券的九大資產，包括國內證券、海外證券、期權、基金、債券、結構型商品、約當現金、在途款與黃金。透過內建智能分析引擎，成功圖像化個人財務數據總資產呈現。

其中，黃金資產為今年下半年全新納入。因黃金價格下半年一度漲破每盎司4,100美元，永豐金證券發現震盪時的投資人避險配置需求，決定串接永豐銀黃金存摺帳務資訊。用戶可即時查看黃金投資公克數，補足資產檢視盲點。永豐金證券透過數位整合，協助用戶全面掌握資產全貌，落實貼近需求、有溫度的金融服務。

數位金融 永豐金

