全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

LINE Pay Money 統計 上線23小時逾56萬用戶登記

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線。圖／LINE Pay提供
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線。圖／LINE Pay提供

LINE Pay（7722）4日表示，子公司連加電子支付的全新電支服務「LINE Pay Money」3日正式開通上線，截至4日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更好用、更完整、更流暢的支付生活體驗。

LINE Pay說明，LINE Pay Money自3日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，但因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，迅速擴充IDC相關設施並進行系統優化，大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於3日傍晚起回穩順暢，目前持續與銀行緊密合作，確保服務維持穩定運作，並全力提供更完善的使用體驗。

目前用戶於12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，可享抽獎、贈儲值金等活動。最大賣點為前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的會員，可再享三年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠；其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。符合優惠資格者將在2026年1月15日後陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，請用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。

