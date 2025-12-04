LINE Pay Money 統計 上線23小時逾56萬用戶登記

LINE Pay（7722）4日表示，子公司連加電子支付的全新電支服務「LINE Pay Money」3日正式開通上線，截至4日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更好用、更完整、更流暢的支付生活體驗。

LINE Pay說明，LINE Pay Money自3日下午3點正式營運，民眾申請開通LINE Pay Money帳戶踴躍，觀察流量最高時突破平時的3倍，但因湧入大量開通申請，及與銀行間的系統通訊延遲，部分用戶在開通時可能遇到暫時性延遲或無法完成連結銀行帳戶，對造成用戶的不便深表歉意。

LINE Pay為消化瞬間大量申請，迅速擴充IDC相關設施並進行系統優化，大量申請得以在最短時間順利完成作業，整體運作於3日傍晚起回穩順暢，目前持續與銀行緊密合作，確保服務維持穩定運作，並全力提供更完善的使用體驗。

目前用戶於12月31日前完成開通LINE Pay Money帳戶，可享抽獎、贈儲值金等活動。最大賣點為前100萬名完成開通、轉帳、付款三大任務的會員，可再享三年提領至合作銀行帳戶0手續費保證優惠；其中付款任務選用信用卡或LINE Pay Money帳戶付款均適用。符合優惠資格者將在2026年1月15日後陸續透過LINE Pay官方帳號收到通知，請用戶務必加入LINE Pay官方帳號或解除封鎖。