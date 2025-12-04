金管會攜印度國際金融服務中心管理局 簽署MOU

快訊

中央社／ 台北4日電

金管會副主委陳彥良跟印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）主席K.Rajaraman，於12月3日以視訊方式完成簽署金融合作瞭解備忘錄（MoU）。金管會表示，MoU包含資訊交換、金融法規執行、跨境設立分支機構等，奠定雙方金融主管機關交流合作基礎。

金管會今天表示，積極跟各國加強跨境監理合作，在台灣駐印度代表處及印度台北協會（ITA）共同協助下，再獲具體成果，這次視訊儀式在台北召開的第18屆台印度經貿對話會議中舉行。

印度政府在古吉拉特邦金融特區（GIFT City）設立並啟動印度首座國際金融服務中心（IFSC），IFSCA是此中心的主管機關。

金管會指出，這次MoU內容包含資訊交換、金融法規執行、跨境設立分支機構等，奠定雙方金融主管機關交流合作基礎。IFSC設立願景在於提供創新且彈性的監管制度、具競爭力的稅制架構，以及高效率的營運環境。IFSC被指定為特別國際金融管轄區，依據印度「外匯管理法規」視為非居民區，允許以任一可自由兌換的外幣進行交易，促進國際金融業務的便利性。

金管會已在今年1月與7月分別同意中國信託商業銀行及台北富邦商業銀行，向印度主管機關申請設立GIFT City分行，加深金融合作關係。這次MoU簽署後，可加強雙方在與金融監理相關各項議題的交流與合作。

印度 金管會 台北富邦商業銀行

