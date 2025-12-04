穩定幣具支付潛力 難成貨幣體系支柱…楊金龍示警

台版穩定幣有望明年下半年問世，中央銀行總裁楊金龍今（4）日出席財金公司金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題發表專題演講。他指出，穩定幣雖具有支付潛力，但要形成健全的代幣化金融體系，仍必須依賴央行數位貨幣（CBDC）作為「定錨」，才能支援清算、維護貨幣體系的信任基礎。

楊金龍表示，國際清算銀行（BIS）指出，近年在代幣化技術推動下，央行數位貨幣、存款代幣與穩定幣等新型態貨幣形式陸續出現。

他進一步引用 BIS 的評估指出，穩定幣目前仍面臨「三項貨幣測試」難以通過的問題，因此難以成為貨幣體系的支柱。

第一，價格可能偏離面值，貨幣單一性不足。

楊金龍說，穩定幣在次級市場的價格可能偏離 1：1 面值，不同發行人因準備資產、信用品質不同，會出現折價或溢價。由於穩定幣多由註冊在非主流監管地區的私部門發行，價格穩定性不足，甚至被部分學者比喻為「野貓銀行」時代的翻版。

第二，發行方式缺乏彈性，不具備調節供給能力。

穩定幣採 100% 準備金發行，若市場需求增加，必須在使用者先繳交法幣後才能新增供給。發行人無法像傳統金融體系透過信用創造調節資金供應，使得整體貨幣體系缺乏彈性。

第三，在防制非法用途與 KYC 上存在漏洞，影響完整性。

楊金龍指出，穩定幣屬不記名工具，可自由跨境流通、出入不同交易所或自我託管錢包，在認識你的客戶（KYC）、反洗錢與防詐面向上存在缺口，誠信不足，容易被利用於非法活動。

他強調，根據 BIS 的這三項貨幣測試標準，當前全球採行的「央行與商業銀行雙層貨幣體系」，仍是未來代幣化金融架構的最適模式。換言之，即使私部門代幣（如穩定幣或存款代幣）在部分應用具有潛力，最終仍需依賴「由央行發行的CBDC作為清算資產與價值定錨」，以確保整體體系的互通性、安全性與穩定性。

楊金龍並指出，央行將持續在現行支付體系與 CBDC前瞻計畫兩路並進，推動支付創新，同時維護貨幣體系的信任、穩定與主權。他強調，未來數位金融的發展仍須在公私協力的雙層架構下進行，由央行提供信任基礎，商業銀行與民間業者負責創新與客戶服務，才能打造具韌性且安全的數位支付環境。