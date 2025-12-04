快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

金管會副主委陳彥良：保險業資產已達37兆元 扮演兩大重要角色

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
金管會副主委陳彥良。記者葉佳華／攝影
金管會副主委陳彥良。記者葉佳華／攝影

保發中心4日舉行「2026年經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源皆出席，陳彥良致詞時表示，台灣保險業資產持續成長，截至2025年9月底，保險業資產總額已經達到37.18兆元，持續扮演著社會安全網與經濟投資火車頭的重要角色。

陳彥良在致詞時指出，截至2025年9月底，保險業資產總額已經達到37.18兆元，相較於去年的36.9兆元，仍持續成長當中，顯示保險業在金融裡面具備了穩健經濟成長的動能，隨著保險業資產持續增長、銀行存款增加，也展現了民間龐大的財富投資潛力。

陳彥良指出，外部環境不管是匯率風險、利率風險，或是其他的市場風險，例如國際政治上的不確定性，皆高度改變整體經濟市場環境，也牽動保險業在國際資產配置。

陳彥良也指出，從國內保險業來看，也扮演社會安全網與經濟投資火車頭，其中有三大重點，第一，國家推動重大公共投資基礎建設，保險業資金成為最重要且可靠的穩健夥伴；第二，在科技方面，未來保險業在新創與風險當中也將取得平衡；最後則是保險業的社會責任。

在保險業的社會責任部分，陳彥良認為，不論是健保、商保互相協助，面對高齡化社會以及民眾對於健康、長照、退休等需求，皆是保險業新的使命，不僅成為社會安全網的一環，也更積極參與社會責任角色。

保發中心董事長黃泓智致詞時也表示，今年美國為尋求貿易公平對世界宣布對等關稅，使得全球經濟活動受到很大的衝擊，台灣經濟素來深受地緣政治的影響，包括股匯市波動、影響產業發展，尤其匯率變動更影響保險公司的價值。

黃泓智指出，尤其台灣明年將正式接軌IFRS17跟新一代清償能力制度（TW-ICS）兩大新制，對於主管機關與業者而言皆是很大的挑戰，另一方面，AI浪潮興起，數位科技已經逐步落實在保險商品設計、客戶服務、理賠流程、風險評估等，當然也不可避免會觸及到個人飲食安全、資料治理、資安韌性等挑戰，因此，2026年經濟與保險論壇發展論壇則以全球地緣新局下金融保險業的發展策略為主軸。

保險 地緣政治

延伸閱讀

金管會：壽險體質三面向改革…加大國內投資 推動「去長期保證」

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

今年金融三業獲利再破兆元？金管會彭金隆：有點吃緊

8人台中登山遇虎頭蜂群 6人傷急送醫…頭手腳都螫傷

相關新聞

穩定幣跨境支付納管受矚目 楊金龍：用美元穩定幣付款涉及外匯申報

央行總裁楊金龍4日出席財金公司 114 年度金融資訊系統年會專題演講，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」發表演說。對...

穩定幣具支付潛力 難成貨幣體系支柱…楊金龍示警

台版穩定幣有望明年下半年問世，中央銀行總裁楊金龍今（4）日出席財金公司金融資訊系統年會，以「支付的數位化創新與央行扮演的...

金管會副主委陳彥良：保險業資產已達37兆元 扮演兩大重要角色

保發中心4日舉行「2026年經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源皆出席，陳彥良致詞時表示，台...

新台幣午盤升2.2分 暫收31.322元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.322元，升2.2分，成交金額5.85億美元

創新板獨角獸 tibit 躍上台北101 打造12月限定城市地標

台北信義區再添全新打卡熱點！臺灣證券交易所4日宣布，臺灣創新板（tib）代表角色「tibit」戶外大型裝置自12月4日至...

新台幣開盤升2.4分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升2.4分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。