金管會副主委陳彥良：保險業資產已達37兆元 扮演兩大重要角色

保發中心4日舉行「2026年經濟與保險發展論壇」，包括金管會副主委陳彥良、保險局副局長陳清源皆出席，陳彥良致詞時表示，台灣保險業資產持續成長，截至2025年9月底，保險業資產總額已經達到37.18兆元，持續扮演著社會安全網與經濟投資火車頭的重要角色。

陳彥良在致詞時指出，截至2025年9月底，保險業資產總額已經達到37.18兆元，相較於去年的36.9兆元，仍持續成長當中，顯示保險業在金融裡面具備了穩健經濟成長的動能，隨著保險業資產持續增長、銀行存款增加，也展現了民間龐大的財富投資潛力。

陳彥良指出，外部環境不管是匯率風險、利率風險，或是其他的市場風險，例如國際政治上的不確定性，皆高度改變整體經濟市場環境，也牽動保險業在國際資產配置。

陳彥良也指出，從國內保險業來看，也扮演社會安全網與經濟投資火車頭，其中有三大重點，第一，國家推動重大公共投資基礎建設，保險業資金成為最重要且可靠的穩健夥伴；第二，在科技方面，未來保險業在新創與風險當中也將取得平衡；最後則是保險業的社會責任。

在保險業的社會責任部分，陳彥良認為，不論是健保、商保互相協助，面對高齡化社會以及民眾對於健康、長照、退休等需求，皆是保險業新的使命，不僅成為社會安全網的一環，也更積極參與社會責任角色。

保發中心董事長黃泓智致詞時也表示，今年美國為尋求貿易公平對世界宣布對等關稅，使得全球經濟活動受到很大的衝擊，台灣經濟素來深受地緣政治的影響，包括股匯市波動、影響產業發展，尤其匯率變動更影響保險公司的價值。

黃泓智指出，尤其台灣明年將正式接軌IFRS17跟新一代清償能力制度（TW-ICS）兩大新制，對於主管機關與業者而言皆是很大的挑戰，另一方面，AI浪潮興起，數位科技已經逐步落實在保險商品設計、客戶服務、理賠流程、風險評估等，當然也不可避免會觸及到個人飲食安全、資料治理、資安韌性等挑戰，因此，2026年經濟與保險論壇發展論壇則以全球地緣新局下金融保險業的發展策略為主軸。