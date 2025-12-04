快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

創新板獨角獸 tibit 躍上台北101 打造12月限定城市地標

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「臺灣創新 嶄露頭角」於台北 101外牆亮燈，tibit點亮臺灣創新的能量。證交所／提供
「臺灣創新 嶄露頭角」於台北 101外牆亮燈，tibit點亮臺灣創新的能量。證交所／提供

台北信義區再添全新打卡熱點！臺灣證券交易所4日宣布，臺灣創新板（tib）代表角色「tibit」戶外大型裝置自12月4日至28日於台北101大樓6樓天台正式亮相，以全新都市尺度呈現臺灣創新的形象象徵，成為信義區12月最受矚目的創新視覺焦點。

tibit以創新之姿躍上 101 紅角與翅膀打造城市新亮點

tibit為tib推出之創新代表角色，其紅寶石能量角象徵創新火花被發現的瞬間，身上符號及翅膀則寓意臺灣創新具備從本地出發、走向國際的加速度。此次以大型裝置形式現身台北 101，結合信義區高流量人潮，證交所希望透過tibit，將創新板的核心理念具象化，成為城市中最醒目的創新符號，向全民傳遞「創新精神就在你我身邊」的訊息。

城市新地標 台北101六樓天台的「天空視角」

選擇台北 101 六樓天台作為tibit的「臺灣創新孵育基地」，別具深意。這裡不僅是信義區的人流匯聚中心，更擁有獨特的「天空視角」。當民眾抬頭仰望或登上天台與tibit合影時，象徵著「一起登高、一同點亮」未來及創新的願景。期望將此處打造為期間限定的「城市新拍照地標」，取代傳統金融機構嚴肅的刻板印象，讓更多年輕族群願意走進這裡，感受創新的氛圍。

重要策略夥伴共同響應 以行動支持臺灣創新能量

證交所並邀請重要策略夥伴前往信義區與tibit合照，以實際行動支持創新企業，並將創新精神擴散至更廣泛社群。透過合作夥伴的共同參與，使「臺灣創新」不僅是制度，更成為連結產業與大眾的重要力量。

拍照打卡抽好禮12月限定驚喜啟動

12月是信義區最熱鬧、人潮最多的月份，充滿著聖誕與跨年的歡慶氣息。為了讓民眾更有參與感，於活動期間，在證交所官方臉書粉絲專業同步推出「tibit 躍上台北 101」打卡活動。民眾只需於信義區與tibit合照、並在證交所官方臉書指定貼文留言上傳照片，即可參加抽獎，有機會獲得 Macbook Air 13 吋、Apple airpods 4等好禮。證交所期盼透過互動方式，讓更多人親近創新板，也讓 tibit 的創新能量真正走進日常生活。

12月限定 邀全民一起在101與tibit相遇

證交所表示，此次「tibit 躍上 101」希望讓創新不只停留於制度或政策，而是透過城市空間與民眾互動被真實看見。歡迎民眾於12月前往信義區拍照打卡，一同見證臺灣創新板的新篇章。

相關臉書活動連結：

「tibit 躍上台北 101」活動 https://www.facebook.com/share/p/15VyhKxqgHC

「嶄露頭角 tibit」下載貼圖活動 https://www.facebook.com/share/p/16o5jeikLm/

tibit躍上台北101，成為信義區12月最亮的新地標。證交所／提供
tibit躍上台北101，成為信義區12月最亮的新地標。證交所／提供

台北101 證交所 活動

延伸閱讀

小S為台北101煙火宣傳片獻聲旁白　思念大S「煙火我們還是要一起看」

金融競爭力論壇23日登場 證交所董座林修銘：打造亞洲那斯達克

證交所進擊 赴日招商

台北101跨年煙火搶先看！時長6分鐘特別選用義大利低煙煙火

相關新聞

穩定幣跨境支付納管受矚目 楊金龍：用美元穩定幣付款涉及外匯申報

央行總裁楊金龍4日出席財金公司 114 年度金融資訊系統年會專題演講，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」發表演說。對...

金管會：壽險體質三面向改革…加大國內投資 推動「去長期保證」

金管會主委彭金隆昨（3）日在立法院財委會表示，壽險業過去強化體質多是淨值面的增資，未來將從「資產面、負債面、淨值面」三面...

新台幣開盤升2.4分 為31.32元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.32元開盤，升2.4分

匯銀：熱錢回流 新台幣明年偏強

國際美元走弱，新台幣跟著動起來。匯銀人士表示，聯準會延續降息，且台灣景氣不差，明年熱錢回流，上半年新台幣「重回二字頭」的...

金融競爭力論壇23日登場 證交所董座林修銘：打造亞洲那斯達克

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，在全球供應鏈重組、AI技術快速演進的時代，資本市場成為引導產業轉型的重要引擎。台灣作為全...

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

金融三業今年前十月稅前盈餘達8,426億元，立委賴士葆關注全年能否再破兆元。金管會主委彭金隆昨（3）日說，銀行獲利續創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。