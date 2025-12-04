穩定幣跨境支付納管受矚目 楊金龍：用美元穩定幣付款涉及外匯申報

央行總裁楊金龍4日出席財金公司 114 年度金融資訊系統年會專題演講，以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」發表演說。對於穩定幣的快速跨境支付競爭力，楊金龍提醒，國際普遍流通的穩定幣如 USDT 等，迄今尚未納管，它是採匿名制，可快速自由流通、成本低並提供24小時服務；尤其是在跨境支付方面具有競爭力；但未來穩定幣發行人及相關業者如被納管，須遵守反洗錢、反資恐、KYC、資安及消費者保護等規範，是否還能如現行提供快速自由流通、便宜的服務，是市場關心的問題。

楊金龍也強調，若我國民眾或企業以美元穩定幣作為跨境支付工具，將以新台幣或外幣買賣美元穩定幣，涉及外匯作業事項，須符合國際收支統計及外匯申報等相關規定。

歸納此次央行總裁楊金龍演講內容的五大重點：

一、央行貨幣是支付創新的信任基礎。央行貨幣具備「貨幣單一性、彈性、完整性」三大支柱，可確保各式貨幣與央行貨幣 1:1 互換、維持價值穩定，並具備反洗錢等制度保障，是支付體系穩健運作與創新的根本。

二、支付創新仍須倚賴雙層貨幣體系。無論技術如何演變，支付創新需建立在央行、商業銀行與非銀行支付機構的雙層體系上。央行持續優化 RTGS、跨行系統與外幣結算平台，確保支付市場安全、高效率並促進普惠金融。

三、強化國內外支付基礎建設與互通性。國內透過 TWQR 建構共通支付標準，提高電子支付普及；外幣結算平台採用 ISO20022 與國際接軌，並與日、韓、新加坡等國推動跨境支付互通，符合 G20 加速跨境支付目標。

四、未來代幣化支付需以 CBDC 為核心清算資產。代幣化技術興起，使存款代幣、穩定幣等新型貨幣出現，但其最終仍須以央行數位貨幣（CBDC）作為清算資產。台灣正推進零售型 CBDC 雛型平台、批發型 CBDC 試驗及代幣化金融基礎設施建置。

五、穩定幣具支付潛力但仍需依賴央行貨幣定錨。法幣掛鉤型穩定幣（如 USDT、USDC）雖具價格穩定特性，可作為虛擬市場交易媒介，但其穩定性最終取決於央行貨幣的信任基礎。央行強調穩定幣發展須在合規、透明與具備足額儲備的前提下進行。