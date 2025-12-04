房貸之亂超有感 台灣房屋2025年房市代表字「限」

2025年進入歲末，回顧今年全台房市脈動！由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」票選，今年邁入第17年，最新網路票選結果出爐，今年由「限」字獲選為年度代表字，共有約42.2%民眾認同，躍居榜首，獲選主因為「銀行限縮房貸、二屋無寬限期」。

另外，民眾票選2025年度房市新聞，年度頭條為「輝達落腳北士科！房市看俏」，反映出市場雖受持續打炒房政策與限貸令影響房市景氣保守，但大型產業建設所帶來的經濟紅利，成為2025年民眾最受關注及最具影響力的房市焦點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年房市「成也貸款，敗也貸款」！先有新青安貸款助攻房市火熱，後有央行限貸令讓交易大降溫，央行限縮貸款門檻、銀行核貸期延長，且調高利率以價制量，核貸成數保守，重重限制下，資金流陷難關，市場買氣降溫，相較於去年的熱絡景氣，今年房市表現明顯踩剎車，因此民眾對「限」字特別有感。

觀察近三年房市代表字，2023年，央行祭出第五度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字再度成為年度代表字；2024年，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族依然「難」成家；來到2025年，利率仍凍漲，但受限貸令政策，持續「限」縮貸款門檻，讓購屋腳步呈現停看聽。

根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2025年十大房市新聞，超過5成民眾對「輝達落腳北士科！房市看俏」議題最有感；其次是「川普掀起關稅戰，經貿生變」，以及「房市風暴來襲！3大建商接連倒閉」，成為今年前三大房市焦點議題。

張旭嵐表示，今年經濟和房市有內外夾攻，內有限貸令政策影響，買氣銳減，建商資金鏈也受阻；外受美國關稅政策左右，不僅遍及全球，也打亂各產業布局，影響甚鉅。

其中，輝達總部落腳北士科議題，雖然影響的區域有限，不過選址過程戲劇化的發展備受關注，且因輝達為全球半導體指標企業，海外總部的成立不僅為台灣 AI 產業注入強勁紅利，更可望吸引外資進一步加碼布局，同時為北士科周邊帶來就業、人口與商業需求的成長動能，使區段前景備受期待。

張旭嵐預測，2026年政策變化不會太大，房市將反應「物競天擇、適者生存」的進化論，在貸款保守、資金有限，待售物件選擇多的情況下，購屋者更看重個案條件，賣得動的物件多需具備「區域機能」、「建設利多」、「物件格局」和「親民價格」等綜合條件，否則將被市場淘汰；而房仲業也將進化，深耕地方、專業取向和服務熱忱的房仲，也才具備生存底氣。

台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第二輪網路投票，選出十大「2025年台灣房市代表字及房市新聞」。