台印度召開次長級經貿會議強化經貿關係 今年雙邊貿易將創新高

經濟部江政務次長文若3日在台北與印度商工部次長 Amardeep Singh Bhatia共同主持「第18屆台印度次長級經貿對話會議」，雙方針對全球經貿情勢、投資布局及供應鏈合作等議題進行深度的交流，期藉此會議平台促進結合彼此優勢及發揮綜效，進一步增進經貿及產業合作，提升雙邊經貿關係。

雙方同時於會中簽署台印度醫療產品法規領域合作備忘錄，並見證金管會與印度國際金融服務中心管理局交換合作備忘錄，為台印度多元合作開啟新的里程碑。

江文若於會中指出，面對全球經貿情勢的快速變化，各國均重新省思如何建構安全且具韌性之供應鏈體系。在全球供應鏈重組之際，印度已成為許多台商全球布局重點之一，期盼能透過人才、投資環境以及政策等三個面向深化與印度的交流，更期待我商所提供的高階技術能有效結合印度豐沛的軟體人才，一齊建構具韌性之台印度供應鏈。

印度商工部次長Bhatia表示，雙方已透過許多合作備忘錄深化合作基礎，印度近年積極以優惠政策吸引各國企業投資，並強化基礎建設，為外商建立更友善的投資環境，期盼雙方能夠合作在印度建立產業供應鏈，共拓全球商機。

此外，本次Bhatia亦率領工商業領袖等計30餘人代表團，於12月2日與江次長共同出席由印度商工總會與外貿協會所舉辦之「第4屆台印度CEO圓桌論壇」。會中雙方次長一同聆聽業者對台灣與印度政府的建言，並見證企業領袖簽署聯合聲明；會後亦一起出席由印度商工總會與工業總會舉辦之「第9屆台印度產業鏈結高峰論壇」並勉勵與會的企業，共同透過企業交流為雙邊經濟與區域產業發展注入長期動能。

台灣與印度經貿關係正逐步升溫中。依據財政部統計，2024年雙邊貿易額創下106億美元歷史新高，2025年累計至10月，雙邊貿易額已達101.68億美元，較去年同期相比成長17.69%，可期待今年的雙邊貿易成長會寫下另一個歷史新高紀錄。