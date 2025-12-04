壽險積極獵地 樂觀看好商辦、物流倉儲市場持續成長

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業近年積極獵地，賺取穩定收益，隨著AI、半導體科技的擴廠需求，以及零售、電商對倉儲及物流的布局，國泰人壽、台新人壽、全球人壽等皆表示，樂觀看待未來商辦市場以及倉儲物流中心需求可望持續成長。

國泰人壽3日舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，外界關注商辦市場未來展望，國壽不動產管理部副總郭文鎧指出，商辦與產業是密不可分的，台灣半導體、科技產業持續蓬勃發展，同時輝達台北總部定於北士科等消息，相信對於商辦市場會有好的影響。

日前國壽砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租，郭文鎧指出，國壽投資倉儲已有十多年，主要是著眼於台灣越來越多電商、高科技產業，其背後都需要倉儲的支持，另外像醫藥業需要GMP （優良製造規範） 與 GDP （優良運銷準則）的倉儲，食品業需要冷凍倉儲，連鎖零售產業需要倉儲整合，在眾多需求之下，國壽未來也會持續投資。

郭文鎧提到，目前國壽大樓總數全台約近200棟，以出租為主的大樓約100棟左右。留意到台灣人口結構將影響商辦需求，國壽將啟動商辦資產全面升級，依據租戶需求，量身打造彈性空間，並運用智慧環境數據管理機制，協助租戶實踐永續經營，預計未來五年內，將在六都超過20棟國壽商辦導入hub服務。

另外，台新人壽去年12月以53.68億元取得日勝生（2547）位於桃園市觀音區土地，預計興建常溫物流中心，估算投資金額將達百億水準。展望明年，台新人壽指出，北市辦公室租賃需求穩定，優質辦大樓租金穩定成長，然未來新供給陸續完工，屋齡較高的大樓將有競爭壓力。而因應建築及消防法令日趨嚴格，現代化倉儲物流中心需求可望持續成長。新光人壽則持續展開全台不動產活化作為，今年全年收益估上看51億元。

全球人壽同樣於去年砸下25.8億元購置桃園東煒國際物流園區，全球人壽表示，近年商辦及物流園區需求穩健，綜觀各區指標商辦物件及物流園區多強調綠建築、智慧科技、永續發展，將持續觀察市場發展，在符合法令等要求下，審慎評估合適的投資標的。另外，在未來辦公室方面，全球人壽在即將完工的總部評估導入ABW辦公室，透過彈性座位、多功能協作空間與智慧管理系統，讓團隊能依照工作情境自由選擇最適場域，打造兼具效率、健康與互動性的辦公環境，讓同仁能在更舒適、更具創意的空間中共同成長。

