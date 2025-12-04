金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金融三業今年前十月稅前盈餘達8,426億元，立委賴士葆關注全年能否再破兆元。金管會主委彭金隆昨（3）日說，銀行獲利續創新高，但壽險受4、5月台幣升值衝擊明顯走弱，今年要破兆元恐怕有點吃緊。

彭金隆說，去年金融業獲利突破兆元，銀行、保險、證期投信貢獻比約為6：3：1；但今年壽險獲利大幅下滑，成為整體獲利能否再闖兆元關卡的最大變數。

相較之下，銀行獲利可望優於去年，支撐金融業維持高檔水準，只是壽險修復速度有限，使全年獲利存在不確定性。

賴士葆說，金融業獲利亮眼，是否應同步調高員工薪資？彭金隆說，今年全面推動「金融大回饋計畫」，金融業者申請新業務時，須說明成果如何回饋員工、客戶與社會。他強調，金管會一再向業者喊話支持提高基層員工薪資。賴士葆指出，今年GDP成長率估將達7%，上市櫃公司獲利普遍強勁，也應跟進改善員工待遇。

彭金隆表示，證交法已調整，上市櫃公司章程須提撥一定比例作為基層員工福利。

金融業 賴士葆 壽險

