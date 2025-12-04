快訊

金管會：壽險體質三面向改革…加大國內投資 推動「去長期保證」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆表示，壽險業未來將從「資產、負債、淨值」三面向改革。 記者陳正興／攝影
金管會主委彭金隆表示，壽險業未來將從「資產、負債、淨值」三面向改革。 記者陳正興／攝影

金管會主委彭金隆昨（3）日在立法院財委會表示，壽險業過去強化體質多是淨值面的增資，未來將從「資產面、負債面、淨值面」三面向做改革。資產面加大國內投資、改善資產負債錯配；負債面推動「去長期保證」以降低負債成本，並藉此緩解淨值壓力，形成壽險業結構性體質升級。

壽險業長期因國內投資工具不足，資金大量流向海外，導致資產與負債在存續期與幣別上均出現不匹配。

彭金隆表示，未來在資產面最重要的是，要把這種「不匹配」狀況逐步扭轉，提升國內投資占比，讓保單負債的長期性與資產端更吻合，降低匯率與利率雙重風險。

負債端改革將聚焦「去長期保證化」。他坦言，過去壽險業未充分考量經營能力而提供過度保證，最終成本轉嫁社會「這是不公平的」。

「去保證化」是一個公平機制，市場波動應相對映照在商品條件上。例如利率下跌對保險公司不利，可以調整保費或保額；但若利率上升，則要對民眾更有利。透過降低負債成本，也能自然減輕淨值壓力，形成正向循環。

在淨值面，金管會將持續強化資本措施，包括外匯價格變動準備金（外價金）提存與增資。

立委林德福關切，外價金是否需達1兆元才能抵禦匯率風險？

彭金隆表示，兆元估算源自20年極端匯率波動（VaR95%），本質是把未實現匯兌收益移向負債端，以備未來抵銷損失，水位愈高愈能減緩損益波動。

目前外價金水位約3,800億元，全年估可達4,000億元創新高。隨著多家壽險採用外價金新制、年底三成獲利強制提存，以及IFRS17明年開帳帶來的增提效果，水位將持續上升。

外價金提高後，業者在高成本避險工具（如NDF）上更具調整空間，回到符合壽險業長期現金流特性的風險管理模式。

金管會的三面向改革是長期系統性改革，需時間累積，盼藉此可打造更能承受利率與匯率波動的壽險業，讓產業回到穩健、長期及永續經營的正軌。

壽險業 淨值 匯率

