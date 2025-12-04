金融競爭力論壇23日登場 證交所董座林修銘：打造亞洲那斯達克

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，在全球供應鏈重組、AI技術快速演進的時代，資本市場成為引導產業轉型的重要引擎。台灣作為全球半導體產業核心，擁有最具競爭力的半導體及資通訊產業鏈，正迎來全球產業競爭的關鍵契機，故持續強化資本市場競爭力、鏈結國際創新能量，全力打造「亞洲那斯達克」。

經濟日報將於23日舉辦「金融競爭力論壇 永續×創新 亞資中心新機遇」，林修銘將以《打造亞洲版那斯達克：資本市場的創新與國際連結》 為題，發表專題演講。

本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控（2881）、南山人壽協辦。

林修銘表示，台灣資本市場近年價量表現亮眼，於全球市值與成交量排名屢創佳績。然而，面對全球競爭升溫，亞洲主要交易所紛紛以政策與制度優化，爭取前瞻新經濟企業上市。證交所則透過臺灣創新板，以資本為槓桿支持政府打造「亞洲資產管理中心」之目標，加速推動台灣資本市場躍升亞洲那斯達克的國際地位。

臺灣創新板自2021年推出後，以「獨角獸孵育基地」為核心使命，鎖定高成長潛力的前瞻新經濟產業，吸引創新企業在此登板、成長、布局海外並邁向永續。

藉由深入創新生態圈、積極與國內外大型市值上市公司、金控及國際創投機構密切合作等策略，聚焦具人口紅利的東南亞市場及匯聚全球創投資本的美國矽谷地區，加速導引海外潛力企業來台上市，發掘下一個獨角獸，匯聚創新永續的上市新聚落。

此外，為提升台灣資本市場競爭力，金管會今年10月推出「亞洲創新籌資平台」，精進創新板上市及交易制度，包含開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度與一般板相同等；並放寬外國企業進入台灣資本市場規範，透過更友善彈性的制度，挹注公司營運資金、業務拓展等全方位資源，不僅鞏固台灣在全球供應鏈地位，更驅動台灣產業轉型與創新升級戰略價值。

該平台不僅是資本市場制度創新，更是推動國家產業升級重要政策工具。

