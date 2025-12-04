壽險業看好商辦、物流中心
壽險業近年積極獵地，賺取穩定收益，隨著AI、半導體科技的擴廠需求，以及零售、電商對倉儲及物流的布局，國泰人壽、台新人壽、全球人壽等皆表示，樂觀看待未來商辦市場以及倉儲物流中心需求可望持續成長。
國泰人壽昨（3）日舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，外界關注商辦市場未來展望，國壽不動產管理部副總郭文鎧指出，商辦與產業是密不可分的，台灣半導體、科技產業持續蓬勃發展，同時輝達台北總部定於北士科等消息，相信對於商辦市場會有好的影響。
日前國壽砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租，郭文鎧指出，國壽投資倉儲已有十多年，主要是著眼於台灣愈來愈多電商、高科技產業，其背後都需要倉儲的支持，另外像醫藥業需要GMP（優良製造規範）與 GDP（優良運銷準則）的倉儲，食品業需要冷凍倉儲，連鎖零售產業需要倉儲整合，在眾多需求之下，國壽未來也會持續投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言