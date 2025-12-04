壽險業看好商辦、物流中心

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業近年積極獵地，賺取穩定收益，隨著AI、半導體科技的擴廠需求，以及零售、電商對倉儲及物流的布局，國泰人壽、台新人壽、全球人壽等皆表示，樂觀看待未來商辦市場以及倉儲物流中心需求可望持續成長。

國泰人壽昨（3）日舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，外界關注商辦市場未來展望，國壽不動產管理部副總郭文鎧指出，商辦與產業是密不可分的，台灣半導體、科技產業持續蓬勃發展，同時輝達台北總部定於北士科等消息，相信對於商辦市場會有好的影響。

日前國壽砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租，郭文鎧指出，國壽投資倉儲已有十多年，主要是著眼於台灣愈來愈多電商、高科技產業，其背後都需要倉儲的支持，另外像醫藥業需要GMP（優良製造規範）與 GDP（優良運銷準則）的倉儲，食品業需要冷凍倉儲，連鎖零售產業需要倉儲整合，在眾多需求之下，國壽未來也會持續投資。

