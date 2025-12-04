匯銀：熱錢回流 新台幣明年偏強

國際美元走弱，新台幣跟著動起來。匯銀人士表示，聯準會延續降息，且台灣景氣不差，明年熱錢回流，上半年新台幣「重回二字頭」的機率升高。

匯銀主管指出，台灣出口今年明顯「爆表」，有科技與ＡＩ相關訂單支撐，國泰世華銀行最新預估，台灣明年經濟成長率仍可望「保三」，在基本面不弱的前提之下，外資對台股與新台幣資產的興趣不減，成為推升新台幣的底氣之一。

永豐投顧指出，新台幣匯價明年偏強，預估匯價在廿八點八至卅二元之間。永豐金首席經濟學家黃蔭基昨說，預期美國聯準會降息會在上半年進行，因此新台幣匯率高點會出現在上半年，下半年則隨著聯準會降息減緩，而使新台幣匯率由升轉貶。

目前美國聯邦基金利率目標區間為百分之三點七五至四，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，明年聯準會利率有機會出現「坐三望二」。可能降到二字頭，代表美元還有下行空間，美元指數可能往九十五邁進，台美利差進一步收斂，新台幣「也可能坐三望二」。

富邦金控首席經濟學家羅瑋預估，新台幣上半年可能落在廿九點八至卅點八元區間震盪，下半年則在廿九點五至卅一元之間。他說，新台幣確實有緩步走升的機會，但關鍵仍在外資動向與出口商拋匯力道。

匯銀人士表示，新台幣在經歷今年四、五月的暴力升值後，市場普遍認為已經很難回到過去卅二甚至卅三元價位。尤其下半年台灣景氣熱絡，明年即便基期調高，都還有百分之三的成長率，顯示ＡＩ拉貨潮對台灣的影響。

匯銀人士說，在基本面有支撐，且技術面美元受到降息而走弱的情況下，「新台幣升值空間確實不小」。

匯銀人士說，若明年上半年台股維持在高檔，外資持股與避險部位就更有理由留在台灣，「在美元偏弱的前提下，新台幣回到二字頭是合理期待，而不是過度樂觀」。

不過，短線匯率仍將跟著美國數據與降息預期變動，企業與投資人即便看好新台幣升值，仍應預留避險空間，以因應美元隨時可能出現的技術性反彈。