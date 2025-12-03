今年金融三業獲利再破兆元？金管會彭金隆：有點吃緊

金融三業今年前十月稅前盈餘達8,426億元，立委賴士葆關注全年能否再破兆元。金管會主委彭金隆3日說，銀行獲利續創新高，但壽險受4、5月台幣升值衝擊明顯走弱，今年要破兆元恐怕有點吃緊。

彭金隆說，去年金融業獲利突破兆元，銀行業、保險業、證期投信業貢獻比約為六、三、一；但今年壽險獲利大幅下滑，成為整體獲利能否再闖兆元關卡的最大變數。

相較之下，銀行業今年獲利可望優於去年，支撐金融業維持高檔水準，只是壽險修復速度有限，使全年獲利存在不確定性。

賴士葆說，金融業獲利亮眼，是否應同步調高員工薪資？彭金隆說，今年全面推動「金融大回饋計畫」，金融業者申請新業務時，須說明成果如何回饋員工、客戶與社會。他強調，金管會一再向業者喊話支持提高基層員工薪資。

賴士葆指出，今年GDP成長率估將達7%，上市櫃公司獲利普遍強勁，也應跟進改善員工待遇。

彭金隆說，證交法已調整，上市櫃公司章程須提撥一定比例作為基層員工福利；此外，若企業申請上市櫃，基層員工薪資須達高水位水準，才符合資格。金管會希望藉由資本市場機制，推動整體企業薪酬往上提升。

立委郭國文則質疑，壽險業長期存在「過度保障、產生過度吸金，因而過度曝險、最終形成過度避險」的連鎖問題，質疑金管會近年政策是對壽險業體貼和寬容，並強調監理應回到源頭處理，收與放需同步，才能真正改善產業結構。

彭金隆說，外界將政策理解為「寬容」並不正確。一是匯率避險，是將過度避險行為「合理化」，而非放寬要求。二是ICS接軌後，壽險資本要求大幅提高，「時間換取空間」是為了讓業者能逐步達標，也非降低監理強度。

金管會作為制度建立者，目標是讓監理規範合理可行。他強調，壽險問題是一種「慢性病」，需要長期、系統性調整，才能改善風險體質並讓保戶最終受益。