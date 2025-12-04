元大壽翻新 VIP 會員服務

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
為感謝客戶的認同與選擇，元大人壽自今年12月起推出VIP會員專案，提供尊榮且精緻的專屬服務。元大人壽／提供
為感謝客戶的認同與選擇，元大人壽自今年12月起推出VIP會員專案，提供尊榮且精緻的專屬服務。元大人壽／提供

元大人壽秉持以客為尊的理念，透過保險商品協助客戶進行家庭財務及保障規劃，並專注於精進客戶體驗，持續提供優質服務。為感謝客戶長期的支持，元大人壽自今年12月起推出嶄新的VIP會員服務，涵蓋｢行政禮遇｣、｢禮賓秘書｣及｢好禮兌換｣等三大面向的會員專屬禮遇，為客戶創造全方位的尊榮體驗。

元大人壽表示，推出VIP會員服務是持續深化客戶關係的重要里程碑，自活動日起投保元大人壽保單之要保人，針對專案適用商品所繳的新契約保費都將轉換為保險積分，不同商品類型有不同加權係數，鼓勵保戶兼顧保障與長期財務規劃，在資格效期內累積至一定門檻，並符合數位指標認定，即自動成為VIP會員，會員共分六個星級，每個星級皆有對應之會員點數，除可進行｢好禮兌換｣外，並享有｢行政禮遇｣及｢禮賓秘書｣服務。

在保險專業服務上，元大人壽推出「行政禮遇」方案，配置專屬的客服團隊為VIP會員提供服務，因應不同需求情境提供解決方案，優先處理相關的核保、保全、理賠、電話諮詢等多元需求，為客戶提供更細緻、高效的個人化服務。

同時，元大人壽與專業合作夥伴攜手打造「禮賓秘書」服務，只要致電禮賓秘書專線，即可為VIP會員安排全球禮賓服務及旅遊協助，並由客戶負擔相關費用，無論身在何方，只要一通電話，就能享受愜意人生。

最受矚目的是「好禮兌換」服務，分為「旅遊逸趣、享樂時光、健康樂活、精緻生活、精選臻品」五大主題，並搭配點數兌換平台。「旅遊逸趣」讓VIP會員可依會員點數兌換機場接送、禮遇通關與飯店住宿等；「享樂時光」聚焦於美食饗宴，從咖啡小確幸到精緻餐飲；「健康樂活」囊括健檢服務、露營與高爾夫球等選項；「精緻生活」提供保戶居家清潔、咖啡品茗、紓壓SPA等服務的兌換；「精選臻品」包含生活家電、Apple 3C用品與電影欣賞等。

