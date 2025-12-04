中信銀反詐列車開進校園

中國信託銀行長期致力防詐公益行動，為強化防詐教育的深度與廣度，落實企業社會責任，中信銀主動支持財團法人金融法制暨犯罪防制中心與台北市政府教育局合作的「青少年校園反詐企劃案」，自今年11月起至台北市國、高中校園舉辦45場「青春無詐—校園反詐宣導講座」，藉以提升逾15,000名青少年的防詐意識和金融交易安全素養，扎根詐騙辨識力。

由中信銀支持的「青春無詐—校園反詐宣導講座」，昨（3）日於台北市立介壽國中舉行，600名學生共同參與。中信銀獨董楊聲勇亦偕同中信金控法遵長湯偉祥以及中信銀行個金作業暨資訊處處長、資深副總蕭重建到場支持，展現金融業力挺防詐的決心。

面對日益翻新的詐騙手法，青少年族群很有可能成為潛在的受害對象，中信銀藉由校園反詐宣導講座，以深入淺出的防詐案例分享與解析常見詐騙手法，以實際行動支持青少年金融安全意識培養，可幫助青少年強化詐騙辨識力，彰顯中信對防詐教育的高度重視與積極投入。

中信積極配合政府打擊詐騙不法情事，扮演阻詐先鋒，打造「神盾聯防科技平台」，以「迎賓識詐、關懷堵詐、櫃台阻詐、聯防懲詐」四大策略，從客戶接觸到服務過程全面啟動防詐機制，並配合檢警偵辦異常帳戶，守護民眾資產安全。

「神盾聯防科技平台」結合人工智慧（ AI）與大數據分析，偵測可疑交易態樣，並與臺灣高等檢察署合作建置「檢銀打詐平台」，解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，亦打造「可疑金融帳戶通報機制」，可於銀行發現可疑帳戶時，主動通報相關資訊予司法單位，協助司法單位加速偵辦詐騙案件。

中信展現業界領先的制度治理力與風控韌性，結合教育與科技深化防詐網絡，落實公平待客與金融教育理念，且透過公、私協力打造更安全的金融交易環境，為守護社會正義提供強而有力的支援。