中信銀反詐列車開進校園

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
由中信銀行主動支持的「青春無詐—校園反詐宣導講座」，自今年11月起至台北市國、高中校園舉辦45場講座，提升逾15,000名青少年的防詐意識和金融交易安全素養。中信銀／提供
由中信銀行主動支持的「青春無詐—校園反詐宣導講座」，自今年11月起至台北市國、高中校園舉辦45場講座，提升逾15,000名青少年的防詐意識和金融交易安全素養。中信銀／提供

中國信託銀行長期致力防詐公益行動，為強化防詐教育的深度與廣度，落實企業社會責任，中信銀主動支持財團法人金融法制暨犯罪防制中心與台北市政府教育局合作的「青少年校園反詐企劃案」，自今年11月起至台北市國、高中校園舉辦45場「青春無詐—校園反詐宣導講座」，藉以提升逾15,000名青少年的防詐意識和金融交易安全素養，扎根詐騙辨識力。

由中信銀支持的「青春無詐—校園反詐宣導講座」，昨（3）日於台北市立介壽國中舉行，600名學生共同參與。中信銀獨董楊聲勇亦偕同中信金控法遵長湯偉祥以及中信銀行個金作業暨資訊處處長、資深副總蕭重建到場支持，展現金融業力挺防詐的決心。

面對日益翻新的詐騙手法，青少年族群很有可能成為潛在的受害對象，中信銀藉由校園反詐宣導講座，以深入淺出的防詐案例分享與解析常見詐騙手法，以實際行動支持青少年金融安全意識培養，可幫助青少年強化詐騙辨識力，彰顯中信對防詐教育的高度重視與積極投入。

中信積極配合政府打擊詐騙不法情事，扮演阻詐先鋒，打造「神盾聯防科技平台」，以「迎賓識詐、關懷堵詐、櫃台阻詐、聯防懲詐」四大策略，從客戶接觸到服務過程全面啟動防詐機制，並配合檢警偵辦異常帳戶，守護民眾資產安全。

「神盾聯防科技平台」結合人工智慧（ AI）與大數據分析，偵測可疑交易態樣，並與臺灣高等檢察署合作建置「檢銀打詐平台」，解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，亦打造「可疑金融帳戶通報機制」，可於銀行發現可疑帳戶時，主動通報相關資訊予司法單位，協助司法單位加速偵辦詐騙案件。

中信展現業界領先的制度治理力與風控韌性，結合教育與科技深化防詐網絡，落實公平待客與金融教育理念，且透過公、私協力打造更安全的金融交易環境，為守護社會正義提供強而有力的支援。

中信 詐騙

相關新聞

金管會：壽險體質三面向改革…加大國內投資 推動「去長期保證」

金管會主委彭金隆昨（3）日在立法院財委會表示，壽險業過去強化體質多是淨值面的增資，未來將從「資產面、負債面、淨值面」三面...

3利空衝擊美元 市場看貶

受到美國最高法院可能裁定對等關稅非法、白宮國家經濟委員會主任哈塞特有機會成為聯準會下任主席，以及日本銀行（央行）本月可望...

匯銀：熱錢回流 新台幣明年偏強

國際美元走弱，新台幣跟著動起來。匯銀人士表示，聯準會延續降息，且台灣景氣不差，明年熱錢回流，上半年新台幣「重回二字頭」的...

金融競爭力論壇23日登場 證交所董座林修銘：打造亞洲那斯達克

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，在全球供應鏈重組、AI技術快速演進的時代，資本市場成為引導產業轉型的重要引擎。台灣作為全...

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

金融三業今年前十月稅前盈餘達8,426億元，立委賴士葆關注全年能否再破兆元。金管會主委彭金隆昨（3）日說，銀行獲利續創新...

壽險業看好商辦、物流中心

壽險業近年積極獵地，賺取穩定收益，隨著AI、半導體科技的擴廠需求，以及零售、電商對倉儲及物流的布局，國泰人壽、台新人壽、...

