花旗預言 穩定幣三年後納入銀行業務
2025幣安區塊鏈周3日於杜拜登場，多家金融機構談論其視角下的數位資產，花旗銀行（Citi Institute）未來金融全球負責人Ronit Ghose指出，受到穩定幣與代幣化兩大領域驅動，傳統金融機構對虛擬資產興趣升溫，預期未來三年所有美國銀行都須將穩定幣視為現金或現金等價物納入業務考量。
Ronit Ghose指出，加密資產對於花旗這種百年大銀行而言，起初只是基於好奇心，直到一些大客戶紛紛投入，當全球最大的資產管理公司之一的執行長認為「代幣化是金融的未來」，銀行就必須認真看待。
談及穩定幣，Ronit Ghose認為，穩定幣已存在十多年，當初只是鏈上用來做結算的現金代幣，但如今穩定幣已從加密原生世界跨出去到傳統金融，穩定幣加速發展最重要的原因是美國政府的全面支持，這也意味著每一家美國銀行都必須關注它，未來三年，美國的銀行勢必將採用穩定幣作為現金或類現金工具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言