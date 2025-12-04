364天期定存單利率 21月低點 長天期利率低於短天期現象

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行發行的364天期存單利率，持續跌破182天期存單利率，呈現長天期利率低於短天期現象。央行昨（3）日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛，最終投標倍數達1.69倍，得標加權平均利率再下降為1.228％，再較上月下降3個基本點，寫下去年4月以來21個月新低。

而央行昨日發行的182天期存單利率為1.395%；呈現「長不如短」，182天期存單利率高於364天期存單利率約16.7個基本點。

不過，金融人士指出，不宜用央行364天存單利率下滑，來判斷央行降息的機率，央行目前在28、91及182天期存單利率仍維持較高的水位，也以此作為金融機構存款利率「定錨」的指引。預估央行明年一整年也都不會有降息動作，央行會以公開市場操作來調節市場資金。

金融業者指出，由於央行發行的28、91及182天期存單利率都是由央行公告，利率是央行決定的，也被視為銀行1個月、3個月和半年期的存款利率指標。所以182天期利率具支撐銀行存款牌告利率的功能，會維持在一定水準；364天期則屬市場利率，由資金環境與投標狀況決定。操作上央行以28天期存單為主要資金調度工具，182天期發行量較少，並以到期續發為主。

央行每月初公開標售364天期定存單，根據本期標售結果，本期一舉吸引2,358.5億元資金進場，投標倍數為1.69倍，得標比率升為59.36%，得標加權平均利率1.228％，本期定存單預計在12月4日發行。

金融圈人士分析，考量兩年期存單得標利率很低，11月2年期定存單利率僅剩1.222％，因此364天期存單得標利率也同步下滑。

目前央行發行的28、91及182天期存單利率都是由央行公告，利率是央行決定的；但364天期存單利率則是透過公開標售，利率由銀行競標結果而得。所以，每一個月的364天期存單利率都會有波動，不是單一利率。

金融機構 額度

