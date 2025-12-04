台幣升9.1分 躍最強亞幣

外資回補台股，同時也在外匯市場匯入，使新台幣匯價昨（3）日收盤升破31.4元，以31.344元作收，升值9.1分，升幅0.29%，躍升當日最強亞幣，成交量為15.89億美元。匯銀分析，美國公布ADP小非農就業報告，將左右美元走勢，影響新台幣短線走勢。

永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，中長期來看，明年美國聯準會（Fed）將再降息2碼，預估在第1季和第2季各降1碼，台灣央行料維持利率不變，明年新台幣匯價呈偏強走勢。支撐新台幣匯價的因素還有，明年台灣的出口值上看7,437億美元，年增可達17.51%。在此基礎下，預估明年台灣的經濟成長率可達3.7%。

此外，匯銀人士認為，美國總統川普周二在白宮舉行的內閣會議上表示，可能在明年初宣布由誰來擔任Fed的新主席，並間接暗示國家經濟委員會主任哈塞特為該人選。匯銀認為，此發言使市場更加篤定未來Fed降息的基調。

新台幣兌美元昨天以31.42元開盤後，反映美元走弱、台股上漲，上午匯價偏升整理，午後外資匯入同時傳出外資買超台股逾百億元，再推動新台幣漲勢擴大，盤中最高升抵31.313元、強升1.22角。