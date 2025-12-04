快訊

第一金配股息上看1.12元 法人：加計股票1.27元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控3日法說會釋出今年股利政策訊號。聯合報系資料照
第一金控（2892）昨（3）日法說會釋出今年股利政策訊號。因子銀行資本三率全面達標，今年現金配發率將由52%提高到60%，重返「六成保底」基準點。法人以2025年金控獲利年增約3%推估，每股現金股息可望上看1.12元寫九年新高；以第一金昨收盤價27.55元估算，現金殖利率突破4%。

第一金2024年每股配發0.95元現金、0.25元股票。法人估今年股票股利將降至約0.1至0.15元，總股利約落在1.22至1.27元。第一金主管說，今年拉高現金股息、降低股票股利。

第一金近年股利配發情形
第一金前三季稅後純益234.06億元寫同期史上新高、年增3.5%。獲利動能來自三大支柱：淨利息收入年增13%、手續費收入年增7至8%，金融商品收益則受SWAP收益下降影響，估全年衰退10%。

展望2026年，美國降息後的三大成長引擎，外幣放款、中小企業放款與財管手續費將全面接棒。第一金預估淨利息收入可成長約16%、手續費收入成長12%，成為明年獲利主要動能。

第一金副總李淑玲指出，放款策略將從台幣轉向外幣授信，預估外幣放款全年成長15%，主要由海外分行體質改善、美國降息帶動利差回升，以及台商因應關稅政策重新布局帶動需求。

因外幣放款利差比台幣高出80至100個基本點（1個基本點為0.01個百分點），足以補上SWAP收益因降息縮水的約30億元缺口，使整體淨利息收入仍具雙位數成長空間。

手續費收入也同步擴大。今年財富管理基金銷售年增16%、銀行保險年增32%，推升財管手收整體成長20%。明年則估財管手續費再增15%，海外手續費成長14%，雙軌帶動整體手收年增約12%。

SWAP投資收益今年估130至135億元、年減15%，明年降息後將續降至約100 億元。但第一金將以外幣放款利差補位，並逢高布局高息債券，待降息後實現資本利得，改善利差結構。

人壽方面，第一金人壽在IFRS 17、ICS雙接軌後，CSM開帳約100億元，每年可貢獻7至8億元獲利，加上避險比率降至六成、每年節省2億至4億元避險成本，使人壽獲利不再受市場波動牽動，有助金控維持穩定股利來源。

主計總處預期明年台灣經濟成長率僅3.54%，面對景氣降溫的挑戰，第一金表示，子銀行將調整放款結構，爭取台商海外投資與聯貸商機，並深耕亞灣專區，開拓私人銀行業務版圖，引進AI科技增進營運效率。同時，提升證券、人壽子公司市場競爭力，打造金控第二獲利引擎，持續追求第一金獲利穩健成長。

