LINE Pay Money上線 銀行推連結帳戶優惠搶商機
電子支付LINE Pay Money今天下午3時上線，上線初期用戶申請流量大，銀行看準支付商機也推出活動，國泰世華銀行與台中銀行都推出連結銀行帳戶的回饋方案，希望強化用戶黏著度。
金管會今年7月許可LINE Pay申設專營電子支付機構LINE Pay Money，LINE Pay Money今天下午3時上線，上線初期因用戶申請流量大，部分用戶使用時可能出現暫時性錯誤，LINE Pay指出已進行伺服器擴充，系統並無重大問題。
國泰世華銀行觀察，行動支付在台持續快速成長，根據資策會產業情報研究所（MIC）2025年調查顯示，民眾曾使用行動支付的比率首度超越9成，常用比率突破8成，顯見數位消費模式已為主要趨勢。國泰世華CUBE信用卡自今年第4季推出「來支付」權益，以LINE Pay消費享小樹點（信用卡）回饋的方案後，綁卡客戶或消費金額皆有成長。
為提供多元便利的服務，國泰世華銀行指出，用戶可直接在LINE Pay Money連結國泰世華銀行帳戶，完成轉帳、儲值與提領，也推出限定優惠，包括首次在LINE Pay Money連結國泰世華帳戶享有30元儲值金（限量20萬名），以及首次申辦國泰世華銀行帳戶並完成儲值，再享現金回饋等。
台中銀行表示，首次完成LINE Pay Money帳戶連結台中銀行存款帳戶者，可獲得儲值金30元，每人限回饋一次，發完為止；這次跟LINE Pay Money合作，不僅拓展台中銀在數位支付的應用範圍，也強化跨平台間的服務整合，希望提升用戶在多元場景中的金融使用便利性。
