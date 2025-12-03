落實教育培力2025國泰卓越獎助計畫 頒發近千萬元支持學子翻轉人生

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
2025年國泰卓越獎助計畫頒獎典禮於3日盛大舉辦，今年共有132組優秀青年獲獎，學生們用實際行動關懷國內社會議題，擴大世代影響力。國泰慈善基金會／提供
國泰公益集團落實「培力」的永續主軸，旗下國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會及國泰建設文教基金會於3日共同舉辦「2025年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，今年從460件申請中，甄選出132組優秀青年，共頒發926萬元獎助學金。

國泰慈善基金會自1980年成立之初即開始辦理獎助學金，迄今46年來未曾間斷，累計近半世紀，已獎勵各級優秀學生1萬8,988名、頒發獎學金額逾2.38億元，透過教育培力翻轉人生，並支持青年善用自身專長、發揮創意，共同為台灣社會及生態環境付諸正向行動力。

「2025年國泰卓越獎助計畫」分為三大類別，「特色獎助類」鼓勵青年學子針對社會、環境議題提出具利他精神、有助正向改變之ESG公益提案或特色研究，主題包含環境永續行動、教育及社區發展、新興議題（防詐拒毒、銀髮關懷等）領域，共頒發獎助金予28組團隊、最高獎助金20萬元；「卓越學子類」扶助家境清寒、在校學習表現傑出的高中職學子，期盼能助其專心向學、擁有平等的求學機會，計有100名學子獲頒5萬獎助金；「卓越紀錄獎」則鼓勵2024年獲獎團隊分享實踐歷程，共計四組獲頒3-5萬元獎助金。

國泰慈善基金會董事長黃調貴致詞時表示，國泰期許能成為青年創造改變、解決社會環境議題的最佳引導者，透過獎助計畫號召年輕世代發掘身邊重要的ESG議題，發揮創意尋求解方，並付諸行動解決問題、創造影響力。希望國泰卓越獎助計畫可以持續啟發優秀的青年學子，同時也要謝謝同學們願意關懷社會議題，更感謝師長和家長們的全力支持。

針對缺乏資源的青年學子，國泰也秉持取之社會、用之社會的精神，提供實質獎助學金，幫助他們無後顧之憂、得以專心向學。

此外，國泰金控總經理暨國泰慈善基金會副董事長李長庚、國泰世華銀行基金會董事長李明賢及國泰建設文教基金會董事長張清櫆也都親臨頒獎典禮，彰顯國泰對青年培力的高度重視。

今年度「國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮由特色獎助類得主—「請問芳名人聲樂團」揭開序幕，該團隊由一群來自台東的青年歌手組成，透過純人聲的表現形式，起初以宣揚排灣、卑南、阿美、布農等原住民族傳統歌謠為主軸，接著又融入客家、台語民謠，期待未來能將台灣多元族群歌謠，從部落推上國際舞台。

另外同樣為特色獎助類得主的還有「撐傘者後盾團隊」，由台灣大學、台灣師範大學、台北科技大學等跨校同學組成，團員從自身成長經歷出發，觀察到社會上有許多「年輕照顧者」在家庭與學業間難以取得平衡，於是希望透過入校宣講與工作坊，廣泛提升師生對此議題的關注度，幫助年輕照顧者獲得更多社會理解與支持。

此外，今年獲獎提案中也不乏有青年發揮創意，善用科技工具。「修蛋吉咧-青年志工團」為偏鄉國小提供科技教育，結合程式邏輯、實作挑戰及成果競賽」，設計出5天40小時的沉浸式課程；「羅伯特之家」規劃將機器人導入社區課程，賦能高齡者設計自己理想的機器夥伴，透過互動環節，增進長輩主動學習、提高社會參與；長庚大學林宜臻同學則結合資工專長與合球國手的背景，設計出合球AI智慧教學輔助系統，進一步推動校園體育平權。

環境永續行動方面，年輕學子更是展現新世代創意，包括建立利用廢棄食材研發營養均衡能量棒、提升社區蟲媒疾病防疫韌性、引入空拍機與無人船協作海洋廢棄物移除等，為永續行動貢獻青春解方。

國泰公益集團深信，教育是撬動改變的支點，自1980年起即設置獎助學金機制，穩定持續地培力青年學子，2016年為回應社會趨勢更轉型為「國泰卓越獎助計畫」，藉由獎助學金盼國泰大樹成為青年小樹的最大支柱，攜手年輕世代擴大影響力，為社會帶來正向改變。

2025國泰卓越獎助計畫3日舉辦頒獎典禮，其中來自高雄新莊高中孫翊倫（右二）同學，不僅是不凡的生命鬥士，更是電影台灣超人的主角之一，與國泰慈善基金會總幹事張殷壽（左一）、國泰慈善基金會副董事長李長庚（左二）、台灣超人導演曲全立（右二後方）國泰慈善基金會董事長黃調貴（右一）開心合影。國泰慈善基金會／提供
國泰建設文教基金會董事長張清櫆（圖中）參與2025年國泰卓越獎助計畫頒獎典禮，開心與獲獎學生合影。國泰慈善基金會／提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢（右四）頒發獎狀給2025年國泰卓越獎助計畫特色獎助的得主。國泰慈善基金會／提供
