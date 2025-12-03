快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

中央社／ 台北3日電
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線。圖／LINE Pay提供
全新電子支付「LINE Pay Money」今正式上線。圖／LINE Pay提供

LINE Pay電子支付LINE Pay Money今天下午3時上線，不過有用戶反應綁定失敗、無法正常進入系統。LINE Pay表示，因申請流量湧入，已擴充伺服器，目前已有數萬名用戶完成開通申請。

LINE Pay說明，上線初期因用戶申請流量大，部分用戶使用時可能出現暫時性錯誤，已進行伺服器擴充，系統並無重大問題，目前已有數萬名用戶完成開通申請，建議大家耐心等候，或請稍後再試。

一卡通公司iPASS MONEY於今年底終止與LINE Pay合作，LINE Pay Money電子支付功能啟用，3日下午3時起正式營運，介面更新升級、首頁能自訂個人化選單。可使用儲值、提領、好友轉帳、生活繳費等功能，乘車碼服務將陸續開通。

LINE App程式更新至最新版後，用戶可在應用程式內看到全新LINE Pay頁面，透過頁面指示完成開通、連結銀行等步驟，開通後即可像原本的iPASS MONEY一樣，使用新的LINE Pay Money轉帳給LINE好友。

LINE Pay 伺服器 電子支付

LINE Pay Money正式上線！湧申請流量「一度出現錯誤」 官方：已擴充伺服器

