快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

元大人壽推出全新VIP會員服務 打造專屬禮遇

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
為感謝客戶的認同與選擇，元大人壽自今年12月起推出VIP會員專案，提供尊榮且精緻的專屬服務。（元大人壽提供）
為感謝客戶的認同與選擇，元大人壽自今年12月起推出VIP會員專案，提供尊榮且精緻的專屬服務。（元大人壽提供）

元大人壽秉持以客為尊的理念，透過保險商品協助客戶進行家庭財務及保障規劃，並專注於精進客戶體驗，持續提供優質服務。為感謝客戶長期的支持，元大人壽自2025年12月起推出嶄新的VIP會員服務，涵蓋｢行政禮遇｣、｢禮賓秘書｣及｢好禮兌換｣等三大面向的會員專屬禮遇，為客戶創造全方位的尊榮體驗。

元大人壽表示，推出VIP會員服務是持續深化客戶關係的重要里程碑，自活動日起投保元大人壽保單之要保人，針對專案適用商品所繳的新契約保費都將轉換為保險積分，不同商品類型有不同加權係數，鼓勵保戶兼顧保障與長期財務規劃，在資格效期內累積至一定門檻，並符合數位指標認定，即自動成為VIP會員，會員共分六個星級，每個星級皆有對應之會員點數，除可進行｢好禮兌換｣外，並享有｢行政禮遇｣及｢禮賓秘書｣服務。

在保險專業服務上，元大人壽推出「行政禮遇」方案，配置專屬的客服團隊為VIP會員提供服務，因應不同需求情境提供解決方案，優先處理相關的核保、保全、理賠、電話諮詢等多元需求，為客戶提供更細緻、高效的個人化服務。

同時，元大人壽與專業合作夥伴攜手打造「禮賓秘書」服務，只要致電禮賓秘書專線，即可為VIP會員安排全球禮賓服務及旅遊協助，並由客戶負擔相關費用，無論身在何方，只要一通電話，就能享受愜意人生。

　這次 VIP會員服務方案中，最受矚目的是「好禮兌換」服務。元大人壽以保戶生活情境為出發點，將好禮分為「旅遊逸趣、享樂時光、健康樂活、精緻生活、精選臻品」五大主題，並搭配點數兌換平台，讓VIP會員隨時都能把累積的點數，兌換成實際生活體驗與享受。

「旅遊逸趣」讓VIP會員可依會員點數兌換機場接送、禮遇通關與飯店住宿等，出國旅遊從踏出家門那一刻就感受到特別待遇。

「享樂時光」聚焦於美食饗宴，從咖啡小確幸到精緻餐飲，陪伴保戶與家人好友共享餐桌時光。

「健康樂活」囊括健檢服務、露營與高爾夫球等選項，將健康管理與休閒活動結合。

「精緻生活」提供保戶居家清潔、咖啡品茗、紓壓SPA等服務的兌換，替忙碌日常多留一點放鬆舒心的空間。

「精選臻品」包含生活家電、Apple 3C用品與電影欣賞等，讓居家娛樂與生活品質同步升級。

元大人壽致力於提供優質商品與服務，滿足客戶在人生每個重要階段的需求與期待，並持續提升各項客戶服務體驗，用實際行動守護客戶與家人的每一刻幸福時光。

元大人壽 商品 旅遊

延伸閱讀

「承繼」年度超夯口味「開心果提拉米蘇」重磅升級開賣時間曝！融合焦糖與咖啡蛋糕澎奶醬超涮嘴

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

咖啡喝錯會出事！醫曝3習慣恐讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會　場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

相關新聞

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出...

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

國壽未來5年六都逾20棟商辦導入hub服務 樂觀看待商辦市場發展

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，2024年推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入松江商業大樓，廣受租戶好評，穩定...

國壽導入hub新型態辦公服務 未來5年逾20棟商辦升級

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，自2019年起，陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將...

熱錢回流股匯齊揚 新台幣終止連3貶…收31.344元

美國最新經濟數據表現疲軟，提振市場降息預期，美元指數走弱，又有台股上漲作為助力，新台幣今天盤中勁揚逾1角，收盤收在31....

央行明年將降息？ 金控首席經濟學家們看法不同

根據聯準會「點陣圖」中位數預測，2026年底前美國還會再降息2碼（50個基點）；至於台灣，國內金控首席經濟學家多數認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。