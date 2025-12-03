國壽未來5年六都逾20棟商辦導入hub服務 樂觀看待商辦市場發展

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，2024年推出「hub新型態辦公服務」，首棟導入松江商業大樓，廣受租戶好評，穩定出租近9成，規劃未來5年有逾20棟大樓將導入新型態辦公服務。觀察商辦市場，國壽表示，台灣半導體、科技產業持續蓬勃發展，輝達（NVIDIA）也確定台灣總部位置，相信對未來商辦市場有好的影響。

國泰人壽3日舉行「hub未來辦公趨勢報告發表會」，外界關注商辦市場未來展望，國壽不動產管理部副總經理郭文鎧指出，商辦與產業是密不可分的，產業的發展會牽扯到商辦的需求，台灣半導體、科技產業持續蓬勃發展，這會讓一些產業產生新的鏈接，同時也看見輝達執行長黃仁勳將台北總部定於北士科等消息，相信對於商辦市場會有好的影響。

郭文鎧提到，但需留意，台灣的人口結構改變，將影響商辦的需求，這也是國泰人壽推出hub新型態辦公服務的原因。台灣的產業鏈馬上要面臨減碳的需求，因此對於hub的前景樂觀看待，至於投報率則符合壽險不動產投報率門檻2.545％。

另外，國壽積極獵地蓋倉儲出租，日前砸45.5億元於南科周邊買地蓋物流倉儲與廠辦出租，郭文鎧指出，國壽投資倉儲已有十多年，主要是著眼於台灣越來越多電商、高科技產業，其背後都需要倉儲的支持，另外像是醫藥業需要GMP (優良製造規範) 與 GDP (優良運銷準則)的倉儲，食品業需要冷凍倉儲，連鎖零售產業則需要進行倉儲整合，在眾多需求之下，相信不只國壽，同業也都在投入這個市場，國壽未來也會持續投資。

而國壽目前也是全台最大「綠房東」，郭文鎧表示，今年針對租戶提供合計達2,500萬度綠電，辦公室用電型態跟太陽能光電比較符合，綠電來源包括自有倉儲物流的太陽光電，也有部分是向民營電廠購買。目前大樓租戶包含跨國企業、大型企業等也很重視綠色能源管理，國壽作為房東也可提供相關數據。

面對不斷變化的市場需求，國泰人壽3日發布金融業首份《未來辦公趨勢報告》，並宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入hub服務，能依據租戶需求，量身打造彈性空間，並運用智慧環境數據管理機制，協助租戶在日常營運中實踐永續經營，預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓導入hub服務，計畫先從新建大樓，或經過危老重建的大樓先導入，預期明年在桃園，後續台中與台南也可以看到相關導入成果。

郭文鎧表示，國壽身為綠色商辦領先者，面對市場結構變化與租戶需求升級，我們以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；整合多種管理系統讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶便捷獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，跳脫傳統拘束，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

郭文鎧說，hub服務的挑戰在於如今市面上還是以空間租賃為主，如何在其中凸顯hub服務的價值仍有一些難度，但隨著未來大家對於空間需求轉換為服務需求，應可逐漸克服，同時hub要成功推行，需要仰賴各項資源的投入，包含服務人力、系統整合等，仍在持續努力當中。

國壽《未來辦公趨勢報告》中提到，有84%受訪者將「人性化」列為最重要需求，成為雇主與員工一致的共識。其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名；且相較開放式辦公區域，對小型隔音佳、靜音專注區等具備高度專注與私密性場域的期待值更高。此外，78%的受訪者希望能提升公司「數位化管理程度」，讓上班更有彈性、效率。上述發現皆顯示辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡的模式，科技帶來的也不僅是生活上的便利，亦可為日常辦公加分。

國壽推動的「hub服務」正回應此趨勢，從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，若企業對綠電比例有特定需求，也可依其永續目標進行客製化配置；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作、有效控管成本，實現具易用性、即時性、高擴展性的新商務模式。此外，以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；而多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼具交流與彈性的工作環境，滿足客戶未來留才的取向。