國壽導入hub新型態辦公服務 未來5年逾20棟商辦升級

國泰人壽身為全台持有最多商辦的壽險業者，自2019年起，陸續透過空間彈性化、服務層建置、永續建物設計等方式進行轉型，並將「綠色、科技、人性」作為未來商辦服務設計的重 要概念；2024年整合推出「hub新型態辦公服務」首棟導入松江商業大樓，廣受租戶好評，穩定出租近9成。

面對不斷變化的市場需求，國泰人壽今（3）日發布金融業首份「未來辦公趨勢報告」，並宣布以「資產轉型、智慧驅動、人本共榮」三大策略，啟動商辦資產的全面升級，大規模導入hub服務，能依據租戶需求，量身打造彈性空間，預計未來5年內，將在台灣六都超過20棟國壽商辦大樓導入hub服務。

國壽不動產管理部副總經理郭文鎧表示，將以模組化方式將hub服務導入既有與新建商辦，全面提升軟硬體，推動「資產轉型」；整合多種管理系統讓大樓從「物件」變成「營運平台」，以「智慧驅動」讓企業租戶獲取所需服務，提升效率與透明度；並以「人本共榮」為空間設計概念，為企業租戶創造兼具健康、舒適跟專注的辦公環境與多元化社群活動。

「未來辦公趨勢報告」發現有84%受訪者將 「人性化」列為最重要需求。其中餐飲服務、運動課程及周邊休閒服務為最受期待的前三名。

辦公環境的空間配置，應逐步走向動靜平衡的模式，「hub服務」從硬體、服務雙管齊下，首創在公共區域導入綠電，租戶進駐即成為綠電用戶，也可依企業永續目標進行客製化配置 ；並透過智慧化管理平台整合機電、門禁梯控、IoT環控等串聯租戶、樓管與樓宇，支持租戶跨區域協作。

此外，以企業租戶需求為核心，租戶可於線上平台預約、線下解鎖空間，自動產出訪客QR Code，即可在預約時段 內透過門禁感應進出，兼具效率及安全性；而多元空間配置賦予員工選擇權及自主權，創造兼 具交流與彈性的工作環境。

國壽hub服務的價值不僅是空間本身，更在於結合數據科技與人性化體驗，未來會將hub服務標準化，複製至超過20棟大樓，依據區域使用特性、企業屬性與工作型態，進行因地制宜的空間與服務規劃，打造台灣商辦新標準。