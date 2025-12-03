央行明年將降息？ 金控首席經濟學家們看法不同

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
永豐金控首席經濟學家表示，預估明年CPI年增率仍大於1.6%，央行在明年可能不會降息。聯合報系資料照
永豐金控首席經濟學家表示，預估明年CPI年增率仍大於1.6%，央行在明年可能不會降息。聯合報系資料照

根據聯準會「點陣圖」中位數預測，2026年底前美國還會再降息2碼（50個基點）；至於台灣，國內金控首席經濟學家多數認為，央行明年仍將維持利率按兵不動。

永豐金控（2890）旗下永豐投顧3日舉行2026年投資展望，永豐投顧資深副總林秀貞表示，不同於美國可能在明年還有兩次降息機會，台灣央行應該不會跟進降息，主要原因有二，一、台灣經濟成長率不錯，不需要像美國預防性降息，二、央行還在打炒房階段，目前尚未達到目標。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基補充，央行總裁楊金龍曾說，CPI年增率在1.5%以上，都不會降息；永豐投顧預期明年CPI年增率為為1.67%，所以明年不可能降息。

國泰銀行首席經濟學家林啟超則認為，央行貨幣政策主要有二項考量，一是通膨、二是經濟表現。預估明年經濟成長率仍有機會超過3%，央行沒有降息的理由，除非出口不如預期，才有可能採取寬鬆措施。

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋也認為，如果美國對等關稅拍板後，重創傳產業，不排除央行明年上半年將有2度降息，但是每次各半碼。

