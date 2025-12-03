永豐投顧看升明年日圓兌美元升至143 最高點會出現在明年上半年
對於市場所矚目的日圓走勢，永豐投顧認為，明年日圓的高低點落143兌156兌1美元，其中，最高點會在上半年看到，最高升至143兌1美元。
永豐投顧資深副總林秀貞也分析，日本銀行在今年12月升完息之後，明年將會停止升息，同時，日圓的走勢也將和其明年的經濟成長有關，日本今年經濟成長率1.4%，明年0.6%，因此，日本經濟在明年應是上半年好，下半年轉弱，也使日圓下半年會朝貶值方向推進，因此143兌1美元的高點出現在上半年之後，下半年會往150方向移動，甚至會貶至和目前同樣的156上下的價位水準。
林秀貞指出，日本銀行總裁植田和男在12月1日的談話，明確指出日本央行會因應經濟的狀況採取必要的行動，這也打破市場原先對於日銀在12月19日召開利率會議不會升息的預期；林秀貞也認為，日本升值的壓力，來自於通膨影響民間消費力道，且現在日本的核心通膨3.1%，早已高於2%目標，所以12月升息可能性很高，但不會有如同去年觸發薩姆法則、因為日本升息導致套利交易平倉慘劇的再度發生。
此外，美國聯準會降息主要落在明年上半年，也是永豐投顧認為日圓匯率高點落在明年上半年的主因。林秀貞分析，未來日圓會往升值方向走，由於川普會要求聯準會更大幅降息，包括現在的準聯準會主席偏鴿派，會執行川普的意志，因此永豐投顧預期明年聯準會降息將連續二季各降1碼，美元上半年走弱，亦使永豐投顧認為143元高點會出現在上半年，但下半年若美國停止降息，美元此時就會出現先貶後升，日圓相對就會由升轉貶。
