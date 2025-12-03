快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

永豐投顧看升明年日圓兌美元升至143 最高點會出現在明年上半年

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐投顧看升明年日圓兌美元升至143，最高點會出現在明年上半年。（路透）
永豐投顧看升明年日圓兌美元升至143，最高點會出現在明年上半年。（路透）

對於市場所矚目的日圓走勢，永豐投顧認為，明年日圓的高低點落143兌156兌1美元，其中，最高點會在上半年看到，最高升至143兌1美元。

永豐投顧資深副總林秀貞也分析，日本銀行在今年12月升完息之後，明年將會停止升息，同時，日圓的走勢也將和其明年的經濟成長有關，日本今年經濟成長率1.4%，明年0.6%，因此，日本經濟在明年應是上半年好，下半年轉弱，也使日圓下半年會朝貶值方向推進，因此143兌1美元的高點出現在上半年之後，下半年會往150方向移動，甚至會貶至和目前同樣的156上下的價位水準。

林秀貞指出，日本銀行總裁植田和男在12月1日的談話，明確指出日本央行會因應經濟的狀況採取必要的行動，這也打破市場原先對於日銀在12月19日召開利率會議不會升息的預期；林秀貞也認為，日本升值的壓力，來自於通膨影響民間消費力道，且現在日本的核心通膨3.1%，早已高於2%目標，所以12月升息可能性很高，但不會有如同去年觸發薩姆法則、因為日本升息導致套利交易平倉慘劇的再度發生。

此外，美國聯準會降息主要落在明年上半年，也是永豐投顧認為日圓匯率高點落在明年上半年的主因。林秀貞分析，未來日圓會往升值方向走，由於川普會要求聯準會更大幅降息，包括現在的準聯準會主席偏鴿派，會執行川普的意志，因此永豐投顧預期明年聯準會降息將連續二季各降1碼，美元上半年走弱，亦使永豐投顧認為143元高點會出現在上半年，但下半年若美國停止降息，美元此時就會出現先貶後升，日圓相對就會由升轉貶。

永豐 日圓匯率 日本銀行 美國聯準會 日本央行

延伸閱讀

軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

暴跌強漲 巨量如何解盤

中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

白銀創新高！供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

相關新聞

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出...

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

新台幣升9.1分 收31.344元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.344元，升9.1分，成交金額11.16億美元

永豐投顧看升明年日圓兌美元升至143 最高點會出現在明年上半年

對於市場所矚目的日圓走勢，永豐投顧認為，明年日圓的高低點落143兌156兌1美元，其中，最高點會在上半年看到，最高升至1...

「明年央行應不會降息」 永豐投顧揪3因素、對出口和經濟成長率樂觀

永豐金旗下永豐投顧今日舉行2026年投資展望說明會，其中對於出口成長及經濟成長率明顯比主計總處樂觀；而對於明年央行會否降...

永豐投顧：明年台股呈現「Nike」 日圓匯率先升後貶、區間估143至156

永豐金控（2890）今舉行2026年投資展望，永豐投顧資深副總黃柏棠表示，明年台股預計呈現「Nike」型走勢：第1季不差...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。