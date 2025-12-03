退休金傻傻存？法人首創「累積+消耗」雙曲線、視覺化盤點退休缺口

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著2025年「TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）」制度正式啟動，國人退休理財意識顯著抬頭。許多民眾都知道要提早準備，但對於「具體缺口多少」、「存到的錢能用多久」卻往往缺乏具體概念。產業專家觀察發現，目前市面上的試算工具多半僅停留在「存多少才夠」的單向累積思維，卻忽略了更關鍵的「提領階段」風險。

對此，好好證券是首批獲准開辦 TISA 業務的基金平台，推出了整合「資金累積」與「資金消耗」雙重曲線的新一代退休計算機，並獨創「基金照妖鏡」篩選系統，為投資人打造從「診斷」到「執行」無縫接軌的退休規劃工具。

一般的退休計算機，多半僅能算出一個冰冷的缺口數字（例如：尚缺 803 萬元）。然而，理財專家指出，民眾心中更深層的焦慮其實是：「我存的這筆錢，如果退休後每月花3萬，到底能撐到幾歲？」

好好證券的新一代退休計算機，率先導入了「資金消耗曲線」視覺化功能。投資人輸入條件後，不僅顯示退休前的累積金額，更能模擬退休後的資產變化。系統能直觀地預警：「依照目前的規劃，您的退休金將在 75 歲耗盡」，這種具體的視覺衝擊，能有效協助投資人釐清長壽風險，進而提早調整儲蓄策略。

診斷出缺口後，下一步往往是投資人最頭痛的「選產品」。面對市場數千檔基金，一般人常陷入選擇障礙。好好證券的系統在產出退休報告書後，會自動根據使用者輸入的參數與策略，直接篩選出符合條件的「TISA 基金」清單。這項設計大幅縮短了投資人的研究時間，將原本需數日的退休規劃，縮短至分秒間完成，並產出客製化的建議，解決民眾「想投資卻不知從何下手」的困擾。

對於傾向自主挑選標的投資人，該平台也提供了一項名為「基金照妖鏡」的獨家工具。有別於傳統密密麻麻的列表介面，這項工具運用專業的「風險-報酬」四象限圖概念，將複雜的基金績效與波動度轉化為直觀的圖像分布。

投資人無需具備深厚的財經背景，即可透過圖像快速辨識出落在「高報酬、低波動」象限的高 CP 值標的，避開「高風險、低報酬」的產品。產業分析認為，將專業級的分析工具「低門檻化」，是推動普惠金融、提升國人理財效率的重要一步。

好好證券強調，科技賦能的核心在於「解決問題」。該平台將「計算機診斷」、「智能篩選」與「交易執行」串聯成一套流暢的作業系統。協助用戶在同一個介面上，即可輕鬆完成從發現問題、挑選解方到下單申購的決策。

且為配合退休政策，全站 TISA 基金均享有「申購 0 手續費」優惠。透過科技工具賦能與業者讓利，退休準備不再是紙上談兵，轉而是簡單、易執行的觸手可及。

