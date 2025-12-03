「明年央行應不會降息」 永豐投顧揪3因素、對出口和經濟成長率樂觀

永豐金旗下永豐投顧今日舉行2026年投資展望說明會，其中對於出口成長及經濟成長率明顯比主計總處樂觀；而對於明年央行會否降息，永豐投顧則認為，三大因素使央行不會降息，其中，永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，明年的CPI成長率估計會到1.67%，高於央行先前指出的物價若高於1.5%就不會降息的水平，因此央行應不會降息。

永豐投顧資深副總林秀貞分析，相較主計總處預期，永豐投顧對出口預估更樂觀，也使得對GDP預期比主計總處的預期結果更好。她分析以今年為例，主計總處估計出口有10%多成長，但永豐認為有33%，光是第四季就比主計總處高了，而明年主計總處也同樣較偏保守，出口預估值認為只有6.32%成長率，出口金額6644億，但林秀貞也強調，光是今年出口成長率就不只7%，就目前已有的數字也證明出口實際成長率已到30%，因此，永豐投顧看好AI帶動之下，明年的出口成長率仍有高達17.5%的成長率，出口值估7437億。

林秀貞也表示，明年消費方面也有復甦，主要受惠於明年產業兩級化將略有改善，特別是對等關稅談判結果，釋出訊息為20%對等關稅有望降低，對傳產也是利多，有助於就業與消費的支撐。她分析，明年央行之所以不降息，一是台灣經濟成長佳，不像美國要預防性降息，再者央行現在仍在打炒房，尚未達到其心目中要的水準，二大因素使央行不會降息。

此外，央行總裁楊金龍曾說，CPI在1.5%以上，都不會降息，黃蔭基指出，永豐投顧預期明年為1.67%，CPI水準亦使央行不太可能降息。