永豐投顧：明年台股呈現「Nike」 日圓匯率先升後貶、區間估143至156

永豐金控（2890）今舉行2026年投資展望，永豐投顧資深副總黃柏棠表示，明年台股預計呈現「Nike」型走勢：第1季不差、第2季整理、下半年在AI與機器人產業帶動下轉強。日圓方面，永豐投顧副總經理林秀貞預期，日本央行最快12月升息以應對通膨，但因基本面疲弱，明年可能不再進一步升息。受美日利差縮小影響，日圓上半年偏升值；下半年因美國可能提前停止降息、美元轉強，日圓波動加大。明年日圓匯率區間估143至156。

黃柏棠指出，明年台股走勢預期如Nike符號：第1季表現不差，第2季因台積電（2330）的年成長率可能降至最低點（約15%）進入整理期。第3、4季台積電成長率可望回升至30%以上，推動下半年台股走強。電子股仍看好AI題材，機器人為重要支柱產業。人形機器人量產時程估至2028年，但工廠自動化與AI化相關工業技術股值得關注。

日圓方面，林秀貞預期日圓明年有望升值至150以下。日本央行總裁植田和男（Ueda Kazuo）暗示必要時將採取行動，市場解讀12月19日會議可能升息。升息主因為通膨顯著壓抑民間消費，目前整體通膨約3.0%，核心通膨更高。若日央今年12月升息，明年可能不再有動作，因日本經濟成長預估由今年1.4%放緩至0.6%。此外，預估美國聯準會明年可能連續兩季各降息一碼，美元上半年走弱。明年上半年日央升息、美國降息致利差縮小，日圓偏升值；下半年美國可能提前停止降息、美元轉強（DXY上行），日圓可能反轉。