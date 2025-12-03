降息預期升溫 美股基金維持淨流入仍居冠

受到美國聯準會近期降息預期升溫提振，美歐股走勢上揚。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2025年11月21日至11月26日，美國股票基金淨流入仍居冠、金額為91.69億美元、其次依序為全球新興市場26.47億美元、已開發歐洲15.25億美元及拉丁美洲1.63億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，科技股推動美股感恩節假期前四連漲，市場對聯準會12月降息預期升溫，激勵美歐股市近一周翻紅，科技股更是以較大漲幅作收；此外，市場也預期俄烏停火協議將有所進展，有助於市場信心回穩。

經濟數據方面，安聯投信表示，美國9月份零售銷售成長放緩，和前一個月相比僅成長0.2%，低於前值和預期，非門店銷售、汽車及零組件銷售大幅回落是主要拖累因素。11月經濟諮商理事會消費者信心由95.5降至88.7，低於預期，主要是對就業和經濟前景擔憂加劇。 歐盟主要經濟體物價走勢分化，德國11月通膨率意外升至2.6%，高於上月的2.3%，法國通膨持穩於0.8%，而西班牙通膨放緩至3.1%。

安聯投信表示，歐洲央行10月會議摘要顯示，官員們認為當前2%利率水平足夠穩健以應對衝擊，但是否需要進一步降息存在分歧。歐洲央行總裁拉加德表示，利率處於合理水準，如果美國提高關稅或供應鏈受到干擾，物價上漲壓力可能重新出現。

美國聯準會部分理事呼籲12月降息，理由是勞動力市場可能惡化，紐約分行行長Williams也表示近期仍有降息空間；美國總統川普日前也釋出他已選定下一任聯準會主席人選，強調希望繼任者能更積極推動降息。

在產業動態部分，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近期大型語言模型 Gemini 3的推出，以及基於其能力打造下一代影像生成與編輯系統 Nano Banana Pro。這些進展不僅樹立新技術標竿，也在 AI 生態系統中引發劇烈競爭與市場反應。

莊凱倫表示，樂見AI創新浪潮注入新動能，為整體生態系統帶來正面推力，但現在定調這場AI競賽中出者仍言之過早。此一領域龍頭地位極具動態性，會隨著新模型、架構與硬體的推出而變換頻繁，預期未來數年內，AI 競爭格局仍有相當大的變化空間。AI基礎設施需求依然強勁，而轉向高毛利GB300 Blackwell加速出貨，有助提升獲利及利潤率；儘管近期出現較大波動，但考慮獲利成長能見度提升，評價面仍有吸引力；展望後市，例如下一代產品(Rubin)、主權AI及雲端需求成長仍在，將有利挹注後市動能。

此外，隨著TPU與GPU部署進一步擴大，更廣泛的AI基礎設施領域部位預期將同步受惠，包括半導體製造、可串接大量TPU與GPU以打造 AI 運算叢集的高速網路解決方案，以及伺服器硬體製造商。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025年台股企業獲利成長有望在第3季財報公布後上修。從基本面看，企業獲利成長仍可望帶動台股向上。根據產業調研顯示，AI相關公司對未來展望仍然相當樂觀。分季度看，第1季可能相對平穩，因為今年第1季搶出口、基期墊高，2、3季獲利動能轉佳，預期第4季美國AI晶片龍頭下一代的Rubin晶片開始量產出貨，有望挹注更多成長動能。展望後市，在AI大趨勢加持下，台股盤勢仍可望再創新局。持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。布局可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。