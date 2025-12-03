幣安聯合創辦人何一出任聯合執行長 註冊用戶已近3億

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／杜拜即時報導
2025幣安區塊鏈周12月3日到4日在杜拜舉行。左為幣安聯合創辦人何一，3日正式出任聯合執行長（Co-CEO），右為幣安聯合執行長鄧偉政（Richard Teng）。幣安／提供
全球區塊鏈生態系統及全球交易量和用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance）3日在幣安區塊鏈周（Binance Blockchain Week）活動現場宣布，其聯合創辦人何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。

幣安聯合執行長鄧偉政（Richard Teng）表示：「自幣安成立以來，何一始終是核心管理團隊的重要成員。她的創新思維和以用戶為中心的理念在不斷推進和塑造公司的願景、文化以及自下而上的業務戰略均扮演重要角色。此次任命水到渠成，她將繼續推動公司不斷成長。」

Richard進一步補充道：「我們始終致力於成為全球最值得信賴、最合規的交易所，並堅持用戶至上。何一在壯大社群、推動產品創新方面具有關鍵作用，這對於我們實現十億用戶的目標至關重要。未來，我們將繼續專注於建設 Web3 基礎設施、推動金融自由，並賦能更多人參與到一個更加開放、公平的金融體系。」

何一表示：「我很榮幸能夠與Richard攜手合作。他在受監管金融市場擁有數十年的豐富經驗，也是最早參與加密行業的金融監管者之一。我們擁有多元的視角，也對在行業關鍵時刻共同引領未來充滿信心。我們將繼續在全球範圍內穩健拓展業務，以負責任的方式推動可持續創新，始終將用戶置於核心位置」。

幣安（Binance）3日在杜拜幣安區塊鏈周（Binance Blockchain Week）活動現場宣布，其聯合創辦人何一正式出任聯合執行長（Co-CEO）。黃于庭／攝影
