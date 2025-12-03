幣圈MBTI人格大解密！遠銀Bankee：I型人贏家占比是E型人2倍以上

MBTI人格風潮席捲全球，遠東商銀Bankee社群銀行在《2025 虛擬資產調查報告》中，首度公布「幣圈MBTI人格分析」，揭露幣圈玩家的MBTI大數據，哪些人格最積極投入虛擬資產？賺最多的是哪幾種人格？誰又最愛開槓桿玩合約？

一般來說，外界認為E型人喜歡與人交流、追新鮮話題，看到朋友在聊新的投資工具，很容易被帶動參與，往往行動快、學習速度也快。I型人則是偏向內向謹慎，會先觀察、研究、評估風險，確認安全與可靠性後才會出手。

但從數據中發現，幣圈最主流人格不是外向的E型人，而是內向的I型人，最大比例的是INFJ與INTJ。至於獲利方面，I型人贏家占比也比E型人高出兩倍以上。

虛擬資產持有者的NT類型（理性分析型）比例顯著高於一般人群，其中INFJ與INTJ是持有者中最常見的兩種類型。相較之下，一般人群常見的ISFJ、ESFJ等SJ類型（傳統守護型），在虛擬資產族群中比例則明顯較低。代表虛擬資產投資者其實更偏好以「理性分析」與「直覺推演」作為決策基礎。

誰比較會賺？ I 型人贏家占比為 E 型人的兩倍以上

數據也顯示，I型人贏家占比為59.1%，E型人獲利占比為24.9%。進一步推斷，可能由於I型人通常傾向先研究、觀察並評估風險，確認安全性後才進場，較能避免盲從及情緒化投資；反之，E型人較容易受到社群熱度及朋友討論影響，進場速度快，但可能也較容易承擔波動風險。

最會賺錢的三種人格：ESTJ、ISFP、ESTP 全員皆獲利

再深入分析16種人格中的贏家占比和獲利程度，發現ESTJ、ISFP、ESTP三種人格的持有者獲利占比最高。ESTJ位居榜首，有一半的人獲利超過100%，展現出色的風險管理和投資決策能力。ISFP和ESTP具有靈活、適應性強的特點，能夠快速應變市場變化，在虛擬資產投資領域取得卓越回報。

最熱衷追求高風險高報酬人格：INTP、ENTP、INFP

調查顯示，INTP、ENTP與INFP是追求高風險高報酬的前三大人格，持有虛擬資產比例超過總資產50％以上的分別為61.5%、50%、28.6%。其中，INTP與ENTP屬於典型的「研究型創新者」，可能對新鏈、DeFi、衍生工具等新興領域最為敏感，更願意嘗試新事物，因此在投資組合中通常包含高波動資產。

偏愛合約交易人格：ESFP、ISFP、ESTP

調查發現，ESFP最愛使用合約交易工具，該人格類型100%的受訪者表示曾使用合約交易，但虧損率亦高達50%，顯示ESFP對高風險高報酬的衍生性金融商品展現高度興趣；ISFP和ESTP則是合約交易獲利翻倍王，統計樣本中有一半的持有者獲利超過100%，甚至有超過百倍者，表現最為出色。

潛在「幣圈鯨魚」與「韭菜」人格：INTJ與ESFP分居兩端

擁有大量資產且具備深度市場洞察力與影響力的投資者通常被稱作「鯨魚」；容易受市場情緒影響、缺乏獨立判斷，常因追漲殺跌而虧損的投資者則叫做「韭菜」。INTJ人格中有33.3%持有百萬至億元級資產，是潛在「幣圈鯨魚」，贏家占比高達77.8%。至於潛在的「幣圈韭菜」則封給ESFP，合約交易使用率高達100%，但未獲利者比例也高達50%。

遠東商銀Bankee社群銀行也提醒，這次把MBTI和幣圈投資行為做交叉分析獲得許多有趣數據，讓有興趣了解幣圈人格特質的人參考。不過，人格分析並非投資指南，結果僅供參考，不代表某一類型就一定會獲利或虧損。真正重要的，還是做好風險控管、維持紀律，找到最適合自己的投資策略。